Pocholo deja la noche de Ibiza: “Ya no es lo que era”

Pocholo Martínez-Bordiú ha anunciado un cambio radical en su vida profesional y personal, alejándose de la noche de Ibiza, a la que ha estado ligado durante décadas. El empresario y personaje televisivo lo ha explicado en el programa '¡De Viernes!' de Telecinco, donde ha reflexionado sobre la transformación de la isla y de un ocio nocturno que, según asegura, ya no reconoce.

Con 63 años, Pocholo ha recordado sus inicios en los años 80 como relaciones públicas en discotecas emblemáticas como Pacha y ha señalado que la actual oferta nocturna “ya no es la misma”, marcada ahora por espacios privados, exclusividad y un público muy distinto al de aquella época. “Antes todo se mezclaba, ahora es otra historia”, ha afirmado, asegurando que este cambio también ha coincidido con una evolución personal que le ha llevado a “cortarse la coleta”.

Aunque sigue viviendo en Ibiza, Pocholo está centrado ahora en nuevos proyectos empresariales fuera de la isla. Entre ellos destaca su implicación en Scoobic, una startup de vehículos eléctricos para reparto urbano con sede en Sevilla, además de su interés por la inteligencia artificial y su trabajo como instructor de esquí.

Durante la entrevista, el televisivo personaje también repasó su trayectoria mediática desde su popularidad en 'Hotel Glam' en 2003, su imagen inseparable de la mochila y su paso por otros formatos como 'MasterChef Celebrity'. En el plano personal, volvió a referirse a su relación con Sonsoles Suárez, a la que considera el gran amor de su vida.

El propio Pocholo reconoce que el cambio ha sido rápido, pero firme: deja atrás la noche ibicenca porque, en sus palabras, “ya no es lo que era”.