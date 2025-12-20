Qué hacer si te toca la Lotería de Navidad: plazos, impuestos y cómo cobrar el premio sin problemas

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se celebra el lunes 22 de diciembre y, con él, llegarán miles de premios repartidos por toda España. Pero además de la ilusión, a muchos agraciados les asaltan dudas: ¿Cuánto tiempo hay para cobrar?, ¿dónde se cobra?, ¿qué pasa si el décimo es compartido? La Asociación Española de Consumidores ha difundido una batería de recomendaciones para evitar sustos y trámites innecesarios.

En principio, la entidad recuerda que el derecho al cobro caduca a los tres meses, contados desde el día siguiente al sorteo. Es decir, este año el plazo empieza el 23 de diciembre y finaliza el 22 de marzo de 2026, aunque si el último día fuese festivo en la localidad donde se tramita el pago, se ampliaría un día. Además, subraya que ninguna empresa o entidad que haya emitido participaciones puede reducir ese plazo: si en la participación aparece un límite inferior, debe considerarse una condición abusiva.

La venta de Lotería de Navidad en Ibiza / J.A. Riera

Para cobrar un premio, la asociación aconseja tener en cuenta dos cuestiones prácticas: esperar a la tarde del día del sorteo para que el resultado quede verificado y pueda abonarse el dinero, y recordar que las administraciones solo están obligadas a pagar en efectivo hasta 2.500 euros, mientras que los importes superiores se tramitan en entidades financieras colaboradoras.

También aclara que el cobro de un premio no tiene coste si se gestiona en canales oficiales, mientras que podría tenerlo en una entidad no colaboradora, por lo que la asociación aconseja informarse antes.

La Asociación Española de Consumidores recuerda, además, que la entidad que haya emitido participaciones de un número debe responsabilizarse del pago proporcional íntegro si ese número resulta premiado, incluso aunque se hubieran cometido errores en el cálculo o reparto de participaciones.

Cuestiones tributarias a tener en cuenta

La Asociación Española de Consumidores añade, además, que los premios superiores a 40.000 euros por décimo tributan mediante un gravamen especial: se aplica una retención del 20% sobre la parte que excede de esos 40.000 euros. En el caso de participaciones, esa retención se prorratea según el valor nominal de cada una.

Otro detalle a tener muy en cuenta es que si el décimo es compartido, se recomienda dejar constancia formal de quiénes son los agraciados y qué parte corresponde a cada uno. Se puede hacer ante notario o, si se cobra en banco, pidiendo que queden identificados todos los ganadores con su DNI, ya que si se cobra a nombre de una sola persona que luego reparte el premio, Hacienda puede interpretarlo como donación y cobrar la correspondiente tributación.

Por último, la entidad recuerda que la reventa con sobreprecio está prohibida, además de ser peligrosa para los intereses del ganador porque puede vincularse a prácticas de blanqueo de capitales y derivar en sanciones.