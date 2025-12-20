La lluvia obliga a aplazar el belén viviente de Jesús: esta es la nueva fecha
El acto estaba previsto para este sábado a las 19 horas
Ibiza
El belén viviente que da la bienvenida a la Navidad en Jesús no podrá celebrarse este sábado debido a la lluvia. El evento, en el que el pasado año participaron más de 80 vecinos, estaba previsto para las 19 horas en la iglesia de Nuestra Señora de Jesús.
Esta será la segunda vez que se celebre este evento navideño, que el año pasado tuvo gran acogida entre el público.
El belén viviente contará con la participación del Coro del Pla de Jesús, la Colla de l'Horta de Jesús, la comisión de Fiestas, la Asociación de Carreteros y la Asociación de Vecinos de Jesús, entre otros. Finalmente, se celebrará el próximo lunes 22 de diciembre a partir de las 19 horas.
