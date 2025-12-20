Que cinco años después de tener que abandonar sus casas los vecinos de los apartamentos Don Pepe aún no tengan una solución defitnitiva. Ahora, un nuevo informe técnico asegura que es posible la rehabilitación integral, algo que costaría 3,7 millones de euros y a lo que, según explicó el alcalde, deberá darse prioridad para evitar que siga degradándose.

Llama la atención

Las dos macrooperaciones contra el narcotráfico que han tenido la isla de Ibiza como uno de los escenarios. En la última de la que se ha informado se detuvo aquí al cabecilla de una banda que tenía en su poder 600 kilos de cocaína y que realizaba envíos internacionales de droga. Había escogido la isla como su refugio. Se efectuaron registros en Ibiza, Países Bajos y Bélgica.

Que la inmensa mayoría de los residentes en las Pitiusas no puedan llevar «una vida digna», según se desprende de las declaraciones de la secretaria de Modelo Económico, Ocupación y Transiciones de Comisiones Obreras quien, en una visita a la isla, señaló que cada persona trabajadora necesita ingresar cerca de 42.000 euros anuales para poder vivir de manera más o menos cómoda.