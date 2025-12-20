Dato impactante: Este es el salario que realmente se necesita para vivir bien en Ibiza

Para poder cubrir de forma adecuada todos los gastos y necesidades básicas en Ibiza, una persona trabajadora necesita ganar al menos 41.945 euros netos al año (es decir, 3.495 euros al mes con doce pagas), mientras que en Formentera la cantidad necesaria sería de 41.673 euros. Así lo indica un estudio publicado recientemente por el sindicato Comissions Obreres (CCOO).

En Mallorca, se necessitaría un salario neto anual de al menos 30.326 euros. Con doce pagas anuales, esta cantidad equivale a un sueldo mensual de 2.527 euros. En el modelo retributivo habitual en España, con 14 pagas, el ingreso mínimo debería ser de 2.166 euros al mes.

La realidad salarial queda muy por debajo de esas cifras

Cifras que están muy lejos de los salarios reales de la población. “A pesar de las subidas salariales logradas en los últimos años mediante la negociación colectiva y la lucha sindical, los sueldos en Baleares siguen siendo totalmente insuficientes ante el elevado coste de la vida en nuestra comunidad”, señala el prólogo del estudio.

De hecho, los salarios en Baleares se situaron en 2023 por debajo de la media española: 23.126 euros anuales frente a los 23.981 euros del conjunto del país, a pesar de que el coste de la vida en las islas es sensiblemente más alto debido a su condición insular.

Además, la organización sindical recuerda que, de los casi 600.000 asalariados en Baleares en 2023, alrededor del 35 % percibió ingresos anuales inferiores a 15.120 euros. La razón principal: se trata de trabajadores y trabajadoras temporales o de temporada.

Para vivir en Ibiza hacen falta 3.500 euros al mes

“Con el estudio queremos mostrar hasta qué punto la insularidad influye en el coste de la vida y evidenciar que también existen grandes diferencias entre las propias islas”, explica al diario MZ Maria Àngels Aguiló, secretaria de CCOO en Baleares.

Llama especialmente la atención que, según el informe, Ibiza y Formentera presentan unos costes de vida aún más elevados que Mallorca.

Son sobre todo los alquileres en constante aumento los que empujan al alza el coste de vida de los residentes en Baleares. El gasto anual destinado a la vivienda por parte de una persona trabajadora pasó en el archipiélago de 14.732 euros a 16.705 euros. En Ibiza, incluso, se pagan más de 10.000 euros adicionales en alquileres e hipotecas en comparación con Mallorca.

“Lo que más me preocupa es que, respecto al año anterior, la gente parece gastar menos en educación y salud”, señala Aguiló. Esto demostraría que muchas personas ya están recortando gastos esenciales porque no disponen de dinero suficiente. “Pero hay cosas, como la vivienda y la alimentación, que no puedes dejar de pagar”, advierte la sindicalista.

Trabajar y seguir siendo pobre

Quienes más sufren el elevado coste de la vida son, sobre todo, los jóvenes trabajadores y los pensionistas. Aunque la pensión media se sitúa en 18.159 euros anuales (15.098 euros en el caso de las mujeres), dos de cada cinco jubilados perciben únicamente pensiones inferiores a 785 euros al mes, quedando así muy por debajo del umbral de la pobreza.

“La mayoría de la población está, por tanto, muy lejos de poder pagar un alquiler a precio de mercado o de que un banco les conceda una hipoteca. Esto evidencia no solo la precariedad salarial, sino también la profunda distancia entre las medidas políticas y la realidad social de los trabajadores”, se lee en el informe de CCOO.

En última instancia, esto conduce a que numerosas personas asalariadas vivan en condiciones de pobreza. “Muchas personas no disponen de los recursos necesarios para llevar una vida digna”, concluye Aguiló.