El Cuponazo de la ONCE reparte 9 millones en Ibiza

El Cuponazo de la ONCE ha repartido en Santa Eulària 9.160.000 euros a tan solo unos días del sorteo de la Lotería de Navidad. El sorteo de este viernes 19 de diciembre trajo la alegría a la isla con 80 cupones premiados, uno de ellos agraciado con los seis millones del premio mayor, y 79 cupones más, premiados con 40.000 euros cada uno. El número agraciado es el 32658, serie 009.

Los boletos ganadores se vendieron en el quiosco del Paseo de S’Alamera, en pleno centro de la ciudad. Susana González Báez, la vendedora se ha mostrado emocionada por el premio. “Estoy hecha un flan, la verdad, no me lo esperaba”, ha señalado al conocer la noticia, muy nerviosa y feliz. Sabe que ha dado el premio entre clientes habituales, por ejemplo, en la cafetería Rocas Blancas, donde deja diez cupones cada semana, o en una gestoría cercana, donde cada viernes vende 45 cupones.

"Nunca he repartido tanto dinero"

Susana es vendedora de la ONCE desde 2005 y no es esta la primera vez que reparte premios, pues ya ha dejado entre sus clientes Sueldazos de Fin de Semana, aunque solo el número, sin la serie. “Pero nunca he repartido tanto dinero”, asegura. “He hecho feliz a más de uno hoy, y eso es lo que más me satisface”, dice, al borde de las lágrimas de emoción.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Con el modelo de “por los lados puedes ser ganador” reparte también premios de entre 500 euros y el reintegro de tres euros.