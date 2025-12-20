Cambio de cromos en las discotecas de Ibiza: expertos especulan con fichajes y robos de DJs

Ibiza se prepara para un terremoto en su escena nocturna. Lo que hasta ahora eran susurros en los backstages y despachos de la isla, ha cobrado fuerza tras la última entrega de la sección de 'rumores' de Wololo Sound. Alberto Cortés ha puesto nombre y apellidos a lo que parece ser el mayor baile de nombres de los últimos años: una auténtica desbandada en Hï Ibiza y movimientos estratégicos que refuerzan a Pacha y Amnesia, según el experto.

La desbandada de Hï Ibiza y el renacer de Pacha

Si los rumores se confirman, el club de Platja d'en Bossa, Hï Ibiza, sufriría una pérdida de talento sin precedentes, con el abandono de Glitterbox, Paco Osuna y The Martinez Brothers, y figuras de la talla de CamelPhat y Defected abandonarían Pacha.

Por su parte, Pacha Ibiza parece estar jugando sus cartas con fuerza. El regreso de Luciano a sus filas suena con insistencia, al igual que la continuidad de Marco Carola. Según Cortés, las cifras que se barajan para retener al italiano son astronómicas: se especula con un contrato que incluiría dos Ferraris (uno para él y otro para su mánager) y un millón de euros por fecha, superando incluso los récords de Jamie Jones.

Amnesia saca músculo y Chinois entra en el juego

Amnesia no se quedaría atrás en esta guerra de fichajes. La fiesta Metamorfosi de Hï parece tener todas las papeletas para mudarse al club de Sant Rafel. Además, nombres clásicos y nuevas potencias como Cocoon y Teletech podrían aterrizar en sus salas para fechas específicas, consolidando un line-up ecléctico y potente.

Por otro lado, Paco Osuna podría llevar su concepto 'Now Here' a un ambiente más íntimo en Chinois, demostrando que el movimiento de artistas no solo afecta a los "macro-clubes", sino a toda la infraestructura de la isla.

Quizás la noticia más impactante sea la posible salida de Martin Garrix de Ushuaïa. El joven neerlandés, que ha sido el rey absoluto de las tardes en el hotel-discoteca, podría estar buscando nuevos horizontes.

Como contrapartida, se escucha con fuerza el regreso de una leyenda: Tiësto podría volver a la carga en el escenario de Ushuaïa, cubriendo el hueco dejado por las posibles bajas.

Nuevas caras y regresos esperados

La lista de nombres no termina ahí. La temporada 2026 podría ver la llegada o consolidación de residencias para:

John Summit

Josh Baker

Francis Mercier (posiblemente los lunes en Hï)

(posiblemente los lunes en Hï) Adriatique y ANOTR (en el radar de varios clubes)

(en el radar de varios clubes) Damian Lazarus y Black Coffee, de quienes se rumorea que podrían dar el salto al nuevo espacio UNVRS.

La isla se prepara para una de sus temporadas más inciertas y emocionantes. Como bien dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva, y en Ibiza, el agua parece venir más agitada que nunca, aunque, de momento son todo especulaciones.