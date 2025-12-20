Aplazada fiesta de La Verbenita en Sant Antoni por las lluvias
La organización informa de la cancelación del evento que se celebrará otro día
La lluvia ha mermado los planes de este fin de semana repletos de actividades con motivo de los programas navideños de cada municipio. El último en anularse ha sido la popular fiesta de La Verbenita, que iba a celebrarse este sábado a partir de las 18 horas en el mercado en Sant Antoni.
La organización ha informado pasadas las 19 horas que se aplazaba el evento con un escueto mensaje: "Aplazado. Pronto comunicaremos nueva fecha. Mil gracias."
El tiempo este domingo en Ibiza
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo una jornada de contrastes en Ibiza, con tiempo estable durante la mañana y un claro aumento de la inestabilidad a partir del mediodía, cuando se esperan lluvias que se intensificarán por la tarde y la noche.
Durante la madrugada, entre las 00.00 y las 6 horas, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas en torno a los 12 grados y sin probabilidad de precipitaciones. La mañana continuará en la misma línea, con intervalos de sol entre las 6 y las 12 horas y temperaturas que alcanzarán los 16 grados, el valor máximo del día.
El cambio llegará a partir del mediodía. Entre las 12 y las 18 horas aumentará la nubosidad y la probabilidad de lluvia se situará en el 70%, con un descenso de las temperaturas hasta los 12 grados. La situación se complicará durante la tarde-noche, entre las 18 y las 00.00 horas, cuando la probabilidad de precipitaciones alcanzará el 80% y los termómetros bajarán hasta los 11 grados.
La temperatura mínima prevista es de 8 grados y la máxima de 16. El viento soplará flojo a moderado, con predominio del oeste durante la madrugada, rolando a suroeste por la mañana y a oeste de nuevo durante la tarde, con rachas que oscilarán entre los 15 y los 25 kilómetros por hora.
