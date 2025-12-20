Absuelto en Ibiza tras sufrir un accidente de tráfico sin carnet ni seguro porque la culpa era del otro

Se vio envuelto en un accidente de tráfico mientras conducía sin carnet de conducir ni el seguro obligatorio del vehículo, pero ha quedado exonerado de cualquier consecuencia penal. La Audiencia Provincial de Palma ha confirmado la absolución de este hombre que estaba acusado de un delito de lesiones por imprudencia a raíz del mencionado accidente, ocurrido en Sant Josep en octubre de 2019.

La sentencia de apelación ratifica la decisión inicial del Juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza, que absolvió al conductor a pesar de que este circulaba sin permiso de conducción y sin seguro en el momento del siniestro.

Los hechos probados, que se mantienen inalterables, detallan que el acusado conducía Peugeot 306 en la calle Viella de Sant Josep el 18 de octubre de 2019. Carecía de permiso de conducir por no haberlo obtenido nunca, a sabiendas de su obligatoriedad, y ya tenía sanciones previas por este motivo.

La colisión

La colisión se produjo cuando el acusado se incorporó desde una calle con señal de ‘Stop’ al cruce con la Avenida de Sant Agustí, aprovechando un hueco dejado por otros vehículos debido a un atasco. Su vehículo impactó con una motocicleta Honda que circulaba en dirección a Sant Antoni.

La clave de la absolución radica en la determinación de la responsabilidad del accidente. La sentencia establece que la colisión se produjo porque el motorista iba adelantando a los vehículos retenidos en su sentido de la marcha, haciendo caso omiso a la línea continua y rebasándola.

Como resultado, el motorista sufrió lesiones que requirieron tratamiento médico-quirúrgico y que tardaron un total de 475 días en curar. Sin embargo, la resolución concluye que las lesiones fueron debidas a la negligencia en la conducción de la motocicleta que provocó la colisión y que, pese a la gravedad administrativa de circular sin permiso ni seguro, eso no basta para atribuir responsabilidad penal en la producción del siniestro.