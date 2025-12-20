Más de 40 candidatos optan a cuatro nuevas plazas de Policía Local en Ibiza

Un total de 44 personas, 33 hombres y 11 mujeres, han participado en las pruebas oficiales de oposición convocadas para cubrir cuatro plazas de Policía Local en la ciudad de Ibiza, según ha informado el Ayuntamiento a través de la Policía Local. Este viernes se realizaron las pruebas físicas. Tras la finalización del proceso selectivo, cuatro de los aspirantes se incorporarán próximamente como agentes en prácticas, reforzando así la plantilla municipal. Desde el Consistorio se ha destacado que esta convocatoria forma parte del plan de ampliación progresiva del cuerpo de Policía Local.

En este sentido, el Ayuntamiento de Ibiza ha avanzado que a lo largo de 2026 está prevista la incorporación de 19 nuevos agentes, con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana y reforzar los servicios policiales en la capital ibicenca.

75 solicitudes

El Ayuntamiento de Ibiza informó el pasado mes de noviembre de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la convocatoria de cuatro nuevas plazas de agente de Policía Local dentro de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2025. El Ayuntamiento de Ibiza recibió 75 solicitudes a la convocatoria para cubrir cuatro plazas de Policía Local .

Estas plazas, correspondientes a la escala de Administración Especial y la subescala de Servicios Especiales, se convocan por el sistema de oposición en turno libre, según las bases publicadas previamente en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 144, de 30 de octubre de 2025).

La incorporación de estas cuatro nuevas plazas responde a la modificación de la Oferta Pública de Empleo de 2025, aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado 20 de octubre, en cumplimiento de la tasa de reposición de efectivos prevista por la legislación estatal.

Actualmente, la Policía Local de Ibiza cuenta con 99 efectivos, una cifra que ha crecido menos de un 11% en la última década, mientras que la población del municipio ha aumentado casi un 30%. Este desequilibrio, unido al incremento de la actividad turística y de los servicios municipales, ha motivado la necesidad de reforzar el cuerpo de seguridad para garantizar la protección y el bienestar de la ciudadanía, según han explicado desde el Consistorio.