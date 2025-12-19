Alan Ripoll, portavoz del PSOE de Santa Eulària: "La gran mayoría de los inquilinos pagamos puntualmente, pero se mete mucho miedo con unos pocos"

Raro es el pleno municipal de la isla de Ibiza en el que no se trata la emergencia habitacional. No es para menos, dada la magnitud de la problemática. A nivel nacional, pero especialmente en Baleares. Este viernes ha ocurrido en el de Santa Eulària, a raíz de una moción del concejal de Unidas Podemos, Álvaro de la Fuente, que incluía medidas relacionadas con los desahucios y en materia de vivienda pública. La discusión política entre partidos ha vuelto a girar en torno al tope de precios que permite la ley estatal de vivienda (lo que defiende la izquierda) y la seguridad jurídica de los propietarios frente a impagos o destrozos (la derecha afirma que no la hay y que con ella saldrían más viviendas vacías al mercado residencial). Aprobar dicha moción "es una cuestión de justicia social y de que todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda", ha recalcado De la Fuente.

Las posiciones están claras de un lado y de otro. "Suspender los desahucios indiscriminadamente causa consecuencias que pervierten el mercado y quitan oferta de esa vivienda que podría estar habitada", ha señalado la concejala de Urbanismo y Promoción de Vivienda, Cristina Tur, ante la petición de Unidas Podemos de "instar al Gobierno de España a prorrogar de manera urgente las medidas del escudo social que mantienen la suspensión del desahucio de personas o familias en situación de vulnerabilidad social y/o económica".

"No cargar sobre los pequeños propietarios"

"No creo que sea lo adecuado trasladar a los particulares, a los pequeños propietarios, la responsabilidad de las administraciones públicas ante situaciones de vulnerabilidad. Quien necesite el acompañamiento de una administración pública la debe tener, no debe asumirlo el pequeño propietario", ha añadido la edil del PP, destacando, por otro lado, que "ya no concurre la causa extraordinaria" que llevó a aplicar dicho escudo social en plena etapa covid.

De la Fuente proponía otros cuatro puntos de acuerdo: "Solicitar que se mantengan y refuercen los mecanismos de compensación a los propietarios; asegurar que ningún desahucio se ejecute sin una evaluación previa de la vulnerabilidad social y económica de acuerdo al artículo 28 de la ley 12/2023; reforzar las políticas públicas de viviendas y ampliar el parque de vivienda social y trasladar este acuerdo a todas las instituciones competentes y entidades sociales". La moción ha contado con el rechazo de PP y Vox, mientras que el PSOE se ha abstenido, ya que Unidas Podemos no ha aceptado su petición de votar por puntos en vez de la moción de forma conjunta. Alan Ripoll, portavoz de los socialistas, había dicho que votarían a favor de todos los puntos menos del primero, al entender que el Gobierno de España ya está trabajando en un nuevo escudo social, pero actualizado con el contexto actual.

De todos modos, Ripoll ha criticado que el Govern balear haya pedido recientemente que los propietarios no suban de forma desorbitada los precios del alquiler, dando a entender que lo que tocaría sería aplicar la ley estatal de vivienda para establecer topes. "Ahora ya han salido a decir que habrá bonificaciones" para que los arrendadores de Baleares no suban los alquileres en 2026, ha señalado Ripoll. "Al menos ya están aplicando ustedes algún aspecto de la ley estatal de vivienda, que ya recoge esto", ha afirmado.

La concejal de Vox, Paula Salsoso, ha achacado gran parte del problema de la vivienda a los impuestos: "El Estado no quiere competir con el mercado, porque bajarían los precios y con eso también la recaudación" con la compraventa de inmuebles. "El estado no construye, solo promete".

Tur, del PP, ha insistido en que hay que compaginar el derecho a una vivienda digna con el derecho a la propiedad privada mediante una mayor seguridad jurídica. "De este modo se protege a quienes realmente lo necesitan y no a quienes ocupan viviendas de forma ilegal, cometiendo un delito (...) El escudo social fue para hacer frente a la situación que se generó a raíz del covid. Continuar prorrogando la suspensión de procedimientos judiciales ha provocado efectos perversos en cuanto al impago voluntario de rentas de alquiler, simulando una ficticia vulnerabilidad. Esto se ha producido en muchos procedimientos judiciales en los que luego se ha demostrado que no había vulnerabilidad", en palabras de la concejala del equipo de gobierno local.

"La vulnerabilidad es mayoritaria"

Sobre la petición de Unidas Podemos de "asegurar que ningún desahucio se ejecute sin una evaluación previa de la vulnerabilidad", ha afirmado que "los juzgados de cualquier territorio español ya contemplan dicha evaluación". "Es un informe que realizan los servicios sociales de cada ayuntamiento".

Por su parte, De la Fuente critica que pone en duda la vulnerabilidad es "criminalizar" a parte de la población. "La vulnerabilidad, señora Tur, es prácticamente mayoritaria" debido principalmente al factor habitacional.

El portavoz socialista también defiende que si el motivo por el que hay tantas viviendas vacías fuese principalmente el miedo, "habrían salido al mercado muchas a través del programa de alquiler seguro" del Govern balear. "Pero lo que tenemos es que en esta isla son poquísimas las que se han acogido a ello. La gran mayoría de los inquilinos pagamos puntualmente. Se mete mucho miedo con unos pocos", en palabras de Ripoll.