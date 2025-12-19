Mirar y comprar: cinco viviendas en Ibiza con las vistas como reclamo

Las vistas se han convertido en uno de los reclamos de venta del mercado inmobiliario en Ibiza. Ya sea al mar, a Dalt Vila, a la bahía de Sant Antoni o a enclaves naturales emblemáticos como es Vedrà, el paisaje que se divisa desde la vivienda influye en el precio y el atractivo de los inmuebles. Estas son cinco propiedades actualmente a la venta en la isla cuyo principal valor añadido es, precisamente, lo que se ve desde sus ventanas y terrazas.

Dalt Vila

En pleno centro de Ibiza ciudad, un piso situado en la calle de Felip II se ofrece por 560.000 euros. Ubicado en una séptima planta con ascensor, cuenta con 118 metros cuadrados, tres dormitorios y dos baños. Su principal atractivo es un amplio y luminoso salón-comedor con vistas a Dalt Vila, además de una terraza y todas las estancias exteriores. La cercanía al puerto y a los ferris de Formentera refuerza el interés de una vivienda que se vende amueblada y equipada.

Vistas del paseo marítimo de ses Figueretes. / Idealista

Ses Figueretes

También en una séptima planta, en la zona de Figueretes–Platja d’en Bossa, se comercializa otro piso cuyo reclamo son las vistas al mar y a la isla de Formentera. Con un precio de 850.000 euros, dispone de 100 metros cuadrados, tres dormitorios, un baño y una terraza orientada al sur que garantiza luz natural durante todo el día. La proximidad a la playa y a todo tipo de servicios convierte esta vivienda en una de las más exclusivas del listado.

Vistas de la Bahía de Portmany. / Idealista

Bahía de Portmany

En Sant Antoni, una cuarta planta con ascensor en la calle Madrid se presenta como la opción más barata. Por 249.000 euros, este piso de 45 metros cuadrados construidos (33 útiles más una terraza de 9,10 metros) ofrece vistas despejadas y panorámicas en una zona céntrica y próxima al mar. Actualmente se encuentra arrendado hasta enero de 2027, lo que lo convierte también en una oportunidad de inversión.

Vistas al mar en es Canar. / Idealista

Es Canar

En el municipio de Santa Eulària, en es Canar, se vende un ático por 452.000 euros en una urbanización cerrada con piscina y zonas verdes. La vivienda, situada en una cuarta planta con ascensor, tiene 56 metros cuadrados, un dormitorio y una amplia terraza desde la que se disfruta de vistas abiertas en un entorno tranquilo, a pocos minutos a pie de las playas de es Canar y Cala Nova.

Vista parcial de es Vedrà. / Idealista

Es Vedrà

La quinta propuesta se encuentra en Cala Vedella, en el municipio de Sant Josep. Se trata de un ático de 100 metros cuadrados, totalmente reformado y orientado al sur, que se vende por 465.750 euros. Desde su terraza se contemplan vistas directas a los islotes de es Vedrà y es Vedranell, con espectaculares puestas de sol. Aunque actualmente está alquilado, el inmueble destaca por su localización y por uno de los paisajes más icónicos del litoral ibicenco.