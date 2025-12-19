Vila destinó más de 300.000 euros a los contratos de emergencia apalabrados tras la dana
Vila destinó un total de 332.680 euros a los contratos de emergencia que se firmaron para dar una respuesta rápida a la ciudad tras los episodios de tormentas de los pasados meses de septiembre y octubre.
En concreto, el importe tiene en cuenta las actuaciones de las diferentes empresas con las que se acordaron contratos verbales: Valoriza (102.562 euros), Hermanos Parrot (11.536 euros), Eulen SA (4.681 euros), Islasfalto (62.073 euros), Edison Nexts Spain SLU (9.913 euros), FCC Aqualia (49.156 euros), Agloisa (7.218 euros) y Tecopsa (85.539 euros).
Según señaló el alcalde Rafael Triguero ayer, el Consistorio espera recuperar este importe tras la declaración de zona catastrófica.
