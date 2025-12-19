Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vila destinó más de 300.000 euros a los contratos de emergencia apalabrados tras la dana

Es Pratet, en Ibiza, tras el paso de la dana Alice en septiembre.

Es Pratet, en Ibiza, tras el paso de la dana Alice en septiembre. / Toni Escobar

Estela Torres Kurylo

Ibiza

Vila destinó un total de 332.680 euros a los contratos de emergencia que se firmaron para dar una respuesta rápida a la ciudad tras los episodios de tormentas de los pasados meses de septiembre y octubre.

En concreto, el importe tiene en cuenta las actuaciones de las diferentes empresas con las que se acordaron contratos verbales: Valoriza (102.562 euros), Hermanos Parrot (11.536 euros), Eulen SA (4.681 euros), Islasfalto (62.073 euros), Edison Nexts Spain SLU (9.913 euros), FCC Aqualia (49.156 euros), Agloisa (7.218 euros) y Tecopsa (85.539 euros).

Según señaló el alcalde Rafael Triguero ayer, el Consistorio espera recuperar este importe tras la declaración de zona catastrófica.

