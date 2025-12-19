La tala de árboles y los ruidos por una obra hotelera en es Canar llegan al pleno municipal de Santa Eulària

La tala de árboles por unas obras en el antiguo camping de es Canar ha llegado al pleno municipal de Santa Eulària de este viernes, a raíz de una moción del concejal de Unidas Podemos, Álvaro de la Fuente, en la que pedía la paralización de los trabajos. Denuncia que es un "atentado ambiental" y que genera "graves molestias para los vecinos". La concejala de Urbanismo, Cristina Tur, asegura que "quien puede paralizar las obras es cualquier funcionario-técnico que considere que no se están cumpliendo las condiciones del expediente, pero no este pleno".

Sin embargo, seguidamente ha señalado que, a pesar de que haya un permiso municipal, hay que garantizar el descanso de los vecinos. Explica que los técnicos siguen la situación y que se detectó una infracción leve, dado que en la parcela no estaba colgada la placa con los datos de la licencia de obras. "A partir de ahí, siempre hay un seguimiento técnico. Cualquier vecino que vea que puedan estar incumpliendo los condicionantes de la licencia puede hacer una instancia al departamento de Infracciones y allí se puede revisar que la obra se esté ejecutando conforme a licencia", en palabras de Tur.

"Es una parcela urbana calificada como extensiva turística 2, no estamos hablando en ningún caso de un espacio libre público o de una parcela rústica", ha agregado en relación con las quejas de Unidas Podemos. "Se concedió licencia de obras número 184 de 2025 a nombre de Hotel es Canar Ibiza SL" (Sociedad Limitada), ha expresado Tur en el pleno. Sin embargo, según expone la concejala a este diario, desde la concesión de la licencia se ha producido un cambio de promotor (ya sea por cambio de nombre o por traspaso a otra empresa). Afirma que esto es algo habitual, aunque por el momento el Ayuntamiento no ha podido confirmar a este rotativo cuál de estas dos opciones es la que se ha producido en este caso de es Canar. "Cualquier interesado, cualquier persona, cualquier grupo político puede pedir una vista pública de este expediente para conocer los detalles del mismo", indica. Al margen de quién tenga esta licencia en su posesión a día de hoy, el objeto de la obra es "la mejora y ampliación de establecimiento turístico y su conversión en hotel de 4 estrellas".

De la Fuente critica que "han estado trabajando en domingo a las ocho de la mañana, con ruidos y vibraciones en los domicilios colindantes". Una vecina de la zona ha acudido al pleno y ha intervenido en el turno de ruegos y preguntas. "Son unos ruidos insoportables. Estoy, desde que me levanto a las ocho de la mañana hasta que se van, con cascos de obra de la mayor potencia dentro de casa, pero aun así hay ruido", ha dicho. También afirma que "están trabajando los domingos y los festivos": "Varios vecinos hemos llamado a la policía y nos han dicho que hay un permiso especial. Vamos a estar tres meses machados todos los días".

Tur, por su parte, niega que haya permiso especial. Pueden trabajar todos los días, incluido el domingo, siempre y cuando cumplan con el descanso de los vecinos, ha explicado. "Con cualquier duda o problema que tengan, normalmente atendemos todas las semanas, tanto yo como los técnicos de la casa. Damos citas presenciales y telefónicas. Estamos para ayudar. Si hay que quedar con algún vecino en su casa para hacer sonometrías, se hará", ha respondido. Cuando la celadora acudió a la zona, "solo se habían talado los pinos", pero Tur sostiene que "se seguirá un control de la obra" y añade que, al hallarse en una zona turística, los trabajos tendrán que paralizarse entre el 1 de mayo y el 15 de octubre. "Nosotros ya hemos solicitado acceder al informe completo, vecinos incluidos", recalca el concejal de Podemos.

El PSOE ha pedido un cambio a De la Fuente en la redacción de la moción dada la imposibilidad de que el pleno decida sobre la paralización de unas obras, proponiendo así un redactado alternativo que simplemente insta a proteger las zonas de pinares. El concejal de la formación morada lo ha aceptado y PSOE y Vox han votado a favor de dicha moción. El PP, en contra. "Lo que proponen no tiene nada que ver con la exposición de motivos de esta moción, y si quieren trabajar los espacios libres públicos que hay en este municipio, presenten otra moción o lo hablamos cuando quieran", ha justificado la edil de Urbanismo.