El STEI de Ibiza sobre el traspaso de la 'escoleta' de Can Cantó: "Conciliar no es abrir los centros sin interrupción"

El sindicato STEI Pitiüses ha expresado su apoyo a las familias y a las trabajadoras de la escoleta municipal de Can Cantó tras la decisión del Ayuntamiento de Ibiza de ceder la gestión del centro al Govern balear. Según la organización, el traspaso se ha acordado sin información previa ni diálogo con la comunidad educativa, algo que ha negado el Consistorio.

El STEI explica que tuvo constancia de esta medida el miércoles y advierte de que el cambio implica el traslado de todas las trabajadoras a la escoleta de Vila. A su juicio, no se trata solo de un cambio forzoso de lugar de trabajo, sino que también pone en riesgo la estabilidad laboral de las profesionales, que —remarca— han levantado durante años un proyecto educativo “sólido y de calidad”.

La central sindical añade que la decisión también tiene un impacto directo en los niños y sus familias. En concreto, señala que el alumnado de Can Cantó perderá sus referentes pedagógicas, algo que considera especialmente relevante en la etapa de 0 a 3 años. En el caso de las familias, el STEI sostiene que ven cómo se toman decisiones que afectan a sus hijos e hijas sin haber sido informadas ni escuchadas.

Critican el augumento de "mejorar la conciliación"

En cuanto a los motivos, el sindicato interpreta que el objetivo de fondo sería descargar al Ayuntamiento de la gestión de una escoleta infantil y convertir la escoleta de Vila en un centro con horarios ampliados y abierto en periodos vacacionales, bajo el argumento de “mejorar la conciliación”. El STEI rechaza este planteamiento y afirma que no responde a criterios pedagógicos ni sitúa en el centro las necesidades de la infancia.

Por último, el sindicato insiste en que conciliar “no es” ampliar horarios o mantener los centros abiertos sin interrupción, sino garantizar derechos laborales, permisos, servicios públicos de calidad y condiciones de vida que permitan a las familias pasar tiempo con sus hijos. En esa línea, reivindica la importancia de la escolarización de 0 a 3 años y defiende un modelo educativo respetuoso con los ritmos infantiles, con horarios adecuados y con periodos de descanso necesarios para su desarrollo.

El STEI Pitiüses concluye reiterando que se mantendrá al lado de las trabajadoras de la etapa 0-3 para defender sus derechos laborales, su estabilidad profesional y el reconocimiento de su labor educativa, y también junto a las familias que piden ser escuchadas y participar en las decisiones que afectan a la educación de sus hijos e hijas.