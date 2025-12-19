Sant Josep aplaza la primera jornada de la Fira de sa Sobrassada por motivos meteorológicos

El Ayuntamiento de Sant Josep ha decidido aplazar la primera jornada de la Fira de sa Sobrassada, que estaba prevista para mañana sábado, 20 de diciembre, debido a las condiciones meteorológicas previstas.

Esta jornada se celebrará finalmente el próximo 3 de enero, según ha comunicado el Consistorio. No obstante, el Ayuntamiento ha confirmado que la segunda cita de la feria, programada para el 27 de diciembre en Sant Jordi, se mantiene sin cambios.

El Ayuntamiento han agradecido la comprensión de los vecinos y visitantes ante este aplazamiento, motivado por "razones de seguridad", y han animado a la ciudadanía a participar en las jornadas previstas de esta tradicional feria gastronómica.

Alerta amarilla

La Aemet ha activado la alerta amarilla por intensas lluvias para este sábado desde la medianoche hasta las 14.59 horas. Se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 25 litros por metro cuadrado. Las previsiones apuntan a una Navidad pasada por agua.