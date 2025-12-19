Sant Antoni rebaja un 54% la tasa de basuras para las familias numerosas y monoparentales

A partir de 2026, las familias numerosas y monoporentales de Sant Antoni se beneficiarán de una rebaja en el recibo de la basura de 99, 32 euros anuales, lo que representa un 53,7% menos respecto a la tarifa general de una vivienda habitual, establecida en 184,95 euros. Es uno de los cambios más significativos que se contempla en la modificación de la ordenanza fiscal que regula la tasa por recogida de residuos y utilización del vertedero, que se aprobó ayer inicialmente en el último pleno municipal de 2025 con la oposición del PSOE y la abstención de Vox y Unidas Podemos.

Los socialistas argumentaron sus votos en contra alegando que esta bonificación «es restrictiva» porque solo tiene en cuenta las viviendas habituales de familias numerosas y monoporantales propietarias y reclamaron que se contemple también para las arrendatarias, como ya habían solicitado previamente. «Por favor, no gobiernen para unos pocos sino para todos, en Sant Antoni hay mucha gente que vive de alquiler», apuntó el concejal socialista Xavier Rey, para echar en cara al ejecutivo municipal que no hubiera tenido en cuenta su propuesta.

«La modificación de la ordenanza fiscal la teníamos que llevar a pleno ya para que se pueda aplicar a partir del año que viene. Hemos consultado a los servicios jurídicos y no llegamos a tiempo para introducir el cambio que piden», le replicó el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, que se comprometió a estudiar la petición en 2026.

La propuesta aprobada ayer establece, además, que la reducción en la tasa de basuras contemplada para las viviendas con actividad agraria o en entorno rural se aplique solo en el caso de que no dispongan de licencia turística.

El PSOE presentará alegaciones

Serra explicó que la modificación de la ordenanza continuará ahora su tramitación «conforme al procedimiento establecido, con el correspondiente periodo de exposición de pública antes de su aprobación definitiva». El PSOE ya adelantó en la sesión plenaria que presentará alegaciones.

Otro de los asuntos destacados del orden del día fue la modificación del contrato de las obras para convertir la calle Vara de Rey en bulevar, que se aprobó por mayoría absoluta del PP, con la abstención de Unidas Podemos y los votos en contra de PSOE y Vox. La concejala de Obras Públicas, Neus Mateu, explicó que este cambio supone añadir al presupuesto fijado inicialmente, 4.763.718 euros, otros 802.820 euros «para mejoras o variaciones indispensables para llevar a cabo la correcta ejecución de estos trabajos».

En este punto, la primera teniente de alcalde de Sant Antoni aprovechó para comentar el estado en el que se encuentran las obras, que tiene que estar listas «para el próximo febrero». «La primera fase ya está hecha, la segunda está adoquinada y faltan los pasos peatonales elevados de las calles Estrella y Madrid», detalló.

El plan de obras para la peatonalización de Vara de Rey. / JA RIERA

Tanto la concejala de Vox, Esther Fernández, como el representante de los socialistas, Xavier Rey, emplearon argumentos similantes a los del pleno de noviembre para explicar su negativa a apoyar esta modificación. El PSOE apuntó que «los 800.000 euros son un elevado sobrecoste» que se podría haber evitado en parte «haciendo las cosas bien» y criticó que «el interés público» que permite hacer este incremento de presupuesto no estuviera «suficientemente argumentado».

«Son pocos transparentes», le espetó en ese momento Rey a Mateu, que enseguida reaccionó defendiendo la transparencia del ejecutivo local e invitando a la oposición a que consulten el expediente del proyecto de Vara de Rey, que está abierto, para saber de forma pormenorizada «qué partidas del presupuesto suben y cuáles bajan». El tono de la primera teniente de alcalde no gustó al representante socialista, que le pidió que no actuase «como una profesora riñendo a sus alumnos».

Este fue el mayor rifirrafe de una sesión que, salvo alguna que otra pulla entre alcalde y oposición, transcurrió en tono tranquilo y con agilidad, ya que apenas se prolongó una hora y media.

Far de ses Coves Blanques

Con los votos a favor del PP, el PSOE y Podemos y la abstención de Vox, se aprobó también la renovación del convenio de colaboración entre la Autoridad Portuaria de Balears y el Ayuntamiento de Sant Antoni por el que este organismo le cede a la Administración municipal el uso del Far de ses Coves Blanques por diez años, «prorrogables a un máximo de cinco años» y por un importe de 9.541 euros anuales.

Aunque ninguno de los grupos de la oposición presentó propuestas, sí intervinieron en el turno de ruegos y preguntas.

El futuro del Cine Torres y los vertidos al mar

Uno de los temas que salió a colación fue el Cine Torres, que el Consell de Ibiza acaba de adquirir por 2,75 millones de euros para darle un uso público y albergar actividades culturales y patrimoniales. El portavoz de los socialistas de Sant Antoni, Antonio Lorenzo, preguntó al alcalde si se recuperará, por lo menos en parte, el antiguo cine o habrá que echar abajo el edificio y construir de cero. «No está todavía decidido. Hay que hablar con los técnicos del Consell y analizar si hay posibilidad de mantener la estructura y hacer una ampliación o hay que derribar» la estructura, contestó Marcos Serra.

Antes de dar por concluida la sesión, intervino un vecino de Sant Antoni que presenció prácticamente todo el pleno en vivo y en directo, José Roselló, preocupado por «el agua mal depurada que se vierte al mar» y por si el caudal de la desaladora será suficiente para hacer frente al crecimiento urbanístico que está experimentado el municipio. «A veces se producen atascos y hay vertidos, pero en principio, la depuración de agua en Sant Antoni funciona bastante bien», le tranquilizó el alcalde, que también enumeró algunos de los proyectos previstos por el Govern, como la ampliación de la desaladora de Santa Eulària o la construcción de una nueva planta en Sant Josep, que permitirán hacer frente al aumento de demanda derivado del crecimiento urbanístico.

La sesión concluyó con un ‘bon Nadal!’ para todos y una felicitación de cumpleaños a la concejala socialista Cristina Ribas, que al igual que su compañera Neus Marí, siguieron el pleno en remoto, desde Galicia y Japón, respectivamente.