Protegim Ses Sargantanes logra récord de captura de serpientes invasoras en Ibiza

La fundación IbizaPreservation ha capturado un total de 584 serpientes invasoras durante la campaña de 2025 del proyecto 'Protegim Ses Sargantanes', una iniciativa puesta en marcha en 2023 para frenar la expansión de culebras introducidos en Ibiza y proteger a la lagartija pitiusa, especie endémica del archipiélago. Con este balance, el número total de ejemplares retirados desde el inicio del proyecto asciende a 1.172 serpientes, todas ellas de la especie culebra de herradura, considerada una de las principales amenazas para la biodiversidad terrestre de la isla.

La campaña de este año ha vuelto a centrarse en dos espacios naturales protegidos —ses Feixes de Talamanca y el Parque Natural de ses Salines— y ha ampliado notablemente su alcance gracias a la colaboración del sector agrícola. En total, se han instalado 350 trampas, lo que supone un incremento del 32,5% respecto a 2024 y casi nueve veces más que en 2023, primer año del proyecto.

Menos capturas en Ses Feixes y récord en Ses Salines

En ses Feixes de Talamanca, las trampas permanecieron activas de mayo a noviembre y se realizaron 21 revisiones. En este espacio natural se capturaron 49 serpientes, frente a las 98 registradas en 2024. Desde IbizaPreservation explican que este descenso puede deberse a varios factores. “Las inundaciones de octubre y los daños provocados por roedores obligaron a retirar la mitad de los dispositivos, pero también consideramos probable que se haya producido un desplazamiento de la población de serpientes hacia otras zonas”, señala Itziar Arratibel Ostolaza, directora de programas de la fundación.

La situación es distinta en el Parque Natural de ses Salines, donde la campaña de este año ha registrado el mayor número de capturas desde el inicio del proyecto, con 68 ejemplares, frente a los 34 de 2024 y los 6 de 2023. En esta zona se activaron 60 trampas y se realizaron también 21 revisiones. Por primera vez, la densidad de capturas en Ses Salines ha superado a la de Ses Feixes, con una media de 1,25 serpientes por trampa, frente a las 1,23 del otro enclave.

“El aumento de la población de serpientes en el Parque Natural de Ses Salines es especialmente preocupante, ya que pone en peligro a una población de lagartijas que hasta ahora se encontraba sana”, advierte Inés Roig, especialista técnica de IbizaPreservation. Según indica, los muestreos anuales realizados por el GEN-GOB muestran un declive de esta población, que podría desaparecer si no se frena la expansión de las culebras.

Un trampeo instalado por los servicios de captura de la campaña / IbizaPreservation

El campo, aliado clave en la protección de la especie

La implicación del entorno rural ha sido uno de los pilares de la campaña de 2025. Este año han participado 68 fincas agrícolas de toda la isla, 20 más que en 2024, cuando se inició esta línea de trabajo con 48 explotaciones. En total, se han instalado 250 trampas en fincas agrícolas, incluidas las ubicadas en las 12 fincas de la Associació de Vesins de Corona, que se ha sumado por primera vez al proyecto, y las 21 fincas de la Asociación vecinal de Es Fornàs, que ya colaboraban de forma coordinada.

El resultado ha sido la captura de 467 serpientes, 105 más que el año anterior. “El éxito de participación en este proyecto refleja el compromiso de la ciudadanía de Eivissa con el control de las especies invasoras y la protección de la lagartija pitiusa”, subraya Arratibel.

Llamamiento a reforzar las medidas en 2026

La introducción de ofidios en las Pitiüses ha generado un desequilibrio ecológico que amenaza gravemente a la lagartija pitiusa, una especie que cumple funciones esenciales en el ecosistema, como la polinización y el control de plagas. En la actualidad, la captura mediante trampeo es la única herramienta disponible para contener la expansión de estas serpientes.

“La lagartija pitiusa está en una situación crítica, pero aún no existe un plan de conservación aprobado que permita coordinar estrategias y recursos”, alerta Roig. De cara a 2026, desde la fundación consideran imprescindible ampliar el esfuerzo de trampeo, especialmente en el sur de la isla, donde todavía se detectan poblaciones de sargantanes. En este contexto, subrayan la necesidad de que la administración asuma un papel decisivo, así como la importancia de proteger el territorio de Formentera para salvaguardar las poblaciones existentes.

Mientras tanto, IbizaPreservation ya trabaja en la planificación de la próxima campaña, con el objetivo de seguir sumando esfuerzos en defensa del patrimonio natural de Ibiza y frenar el avance de una de las principales amenazas para su biodiversidad.