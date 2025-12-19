PP y Vox rechazan que extranjeros sin DNI o NIE tengan bus gratis en Ibiza

El pleno del Consell de Ibiza, con los votos en contra de PP y Vox, rechazó este viernes la moción presentada conjuntamente por el PSOE y Unidas Podemos que proponía permitir el acceso a las tarjetas de transporte para personas empadronadas sin DNI o NIE. La izquierda trataba así de enmendar “una grave injusticia creada por el equipo de gobierno tras aprobar una instrucción para que quienes no tienen NIE no puedan acceder a las tarjetas de transporte”, según Óscar Rodríguez, conseller de UP. Y no sólo a su gratuidad, también “al abono de transporte”.

El socialista Víctor Torres apela a que si realmente se pone esa traba ante la “picaresca” y el riesgo de fraude por parte de algunos turistas, “se mejoren los controles y los sistemas de verificación”.

"Para evitar el fraude"

El conseller de Movilidad, Mariano Juan, basa su oposición a la moción en que con la medida impuesta se ejerce “un control básico de un subvención pública que cuesta 10 millones de euros al año”. “Tenemos que evitar el fraude”, subraya, al tiempo que indica que “es una falta de equidad equiparar a quienes vienen a cumplir las leyes con quienes vienen a no cumplirlas”. Además, apunta que, de esta manera, el Consell se homologa a otras administraciones, como la de Cataluña o la del Estado, que aplica una restricción similar en Renfe o para obtener el ingreso mínimo vital .

“Pobrecitos los que no tienen NIE. La Navidad les ponen muy love” Jaime Díaz de Entresotos — Conseller insular de Vox

Jaime Díaz de Entresotos, conseller de Vox, califica la moción de “navideña”. “Pobrecitos los que no tienen NIE. La Navidad les ponen muy love”, en referencia a la bancada de la izquierda: “Muy navideño, muy bonito, pero estamos aquí para solucionar problemas, y hay que solucionar el problema de los residentes legales”. Según Díaz, migrantes ilegales o irregulares son lo mismo: “Un eufemismo, como la diferencia entre mear o hacer pipí. Es lo mismo”.

Para Víctor Torres, lo que tienen en el PP “es un problema ideológico. Con sus declaraciones queda claro que aquí no hay derecha, sólo extrema derecha”.