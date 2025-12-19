Crecimiento
El PIB balear se ha multiplicado por 10 desde la entrada de España en la UE
E. Press
El PIB de Balears ha pasado de 4.536 millones de euros -755.048 millones de pesetas- en 1986, año de la entrada de España en la Unión Europea, a 42.084 millones de euros en 2023, lo que supone que la economía del archipiélago se ha multiplicado casi por diez desde la adhesión a la UE.
En estas cuatro décadas, además, la población del archipiélago ha pasado de 680.933 personas a superar los 1,2 millones de habitantes, es decir, casi el doble.
Son datos que se han dado a conocer este jueves, por parte del Parlamento Europeo y la Comisión Europea en España, que han presentado ‘Desde 1986’, una iniciativa que pretende informar del camino recorrido dentro de la UE.
En estas cuatro décadas, también ha experimentado un notable crecimiento el número de personas que viven en Balears y que proceden de algún país de la Unión. Mientras que en el año 1998 había en Balears 27.286 personas con nacionalidad de otro país de la UE, en 2022 este número era de 82.116 personas, casi el 7% del total de aquel año.
En materia turística, el archipiélago recibió en el año 2024 un total de 17,4 millones de turistas procedentes de países del Espacio Económico Europeo.
- Una vecina de Ibiza hace autostop para poder ir a trabajar
- Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos
- Fallece un motorista en una caída accidental
- Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa
- Denuncia el 'robo' en un bar de Ibiza: '¡Lo que nos cobraron por dos vermús y unas patatas!
- La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
- Fallece el motorista herido de gravedad en un accidente en Sant Josep
- Buscan al conductor de una furgoneta blanca, único testigo del accidente que sufrió una joven en Ibiza