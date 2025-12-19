Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Obispado hace relevos en cinco parroquias de Ibiza y las tres de Formentera

Vicent Ribas hace públicos cambios en Sant Antoni, Jesús, Santa Cruz, Santa Eulària, Sant Carles y Formentera

El obispo de Ibiza, Vicent Ribas, celebra en la Catedral el cuarto aniversario de su ordenación episcopal

El obispo de Ibiza, Vicent Ribas, celebra en la Catedral el cuarto aniversario de su ordenación episcopal / Obispado de Ibiza

Redacción Ibiza

Ibiza

El Obispado de Ibiza y Formentera ha hecho públicos este viernes, a través de Vicent Ribas, una serie de nombramientos y cambios que afectan a varias parroquias de Ibiza y Formentera, así como al arciprestazgo de Formentera.

José Martínez Franco ha sido nombrado párroco de Sant Antoni, cesando como párroco de Nuestra Señora de Jesús. Martínez Franco continúa, además, como párroco de San Pedro.

En Formentera, Fernando Jesús Bayón Plaza ha sido nombrado párroco de Nuestra Señora de Jesús y, con este cambio, deja sus responsabilidades en la isla, donde cesa como párroco de Nuestra Señora del Pilar, Sant Francesc Xavier y Sant Ferran, así como como arcipreste de Formentera. Su relevo será Florentino Copete Novoa, que pasa a ser párroco de esas tres parroquias formenterenses —cargo que desempeñaba hasta ahora como vicario parroquial— y asume también el arciprestazgo.

Además, Juan Carlos Rubertiello Marrero, neosacerdote, ha sido nombrado vicario parroquial de Nuestra Señora del Pilar, Sant Francesc Xavier y Sant Ferran.

En Ibiza, Fabián Andrés Rodríguez Bonilla ha sido nombrado vicario parroquial de Santa Cruz, cesando como vicario parroquial de Santa Eulària y Sant Carles. Por su parte, Luis Abrahan Sarmiento Moreno ha sido nombrado vicario parroquial de Santa Eulària y Sant Carles, dejando su puesto como vicario parroquial de Santa Cruz.

Además, Ramón Huedo Sáez cesa como vicario parroquial de Nuestra Señora de Jesús y continúa como vicario parroquial de Sant Pere.

