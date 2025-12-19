Nuevas tasas en Ibiza por retirar bicis, caravanas y coches eléctricos
La retirada de una caravana de más de seis metros en horario diurno tendrá una tarifa de 1.200 euros y 1.800 si se hace en horario nocturno.
El Ayuntamiento de Ibiza aprobó en el pleno de este jueves, con los votos de PP y Vox a favor, la modificación de la ordenanza que regula las tasas para la recogida de vehículos de la vía pública. Con esta se da respuesta a "tres carencias" que había hasta ahora, según explicó el concejal de Simplificación Administrativa y Transparencia de Vila, Juan Clapés.
Por un lado, se hace referencia a la recogida de vehículos eléctricos, que "requieren una atención diferenciada" cuando se los lleva la grúa. También se incluye el pago de tasas por la retirada de bicicletas o patinetes, así como las de caravanas y autocaravanas.
Según el estado en el que se encuentre el vehículo antes de su retirada, la moción contempla diferentes importes. En el caso de la retirada de una caravana de más de seis metros en horario diurno, la tasa será de 1.200 euros, y 1.800 si se retira por la noche.
