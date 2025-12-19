La Nochebuena y la Navidad: ¿qué tiempo hará en Ibiza?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un tiempo inestable en Ibiza tanto en Nochebuena como en Navidad, con una alta probabilidad de precipitaciones y presencia de viento moderado a fuerte, según el gráfico difundido para los días 24 y 25 de diciembre.

Para el miércoles 24, Nochebuena, la probabilidad de lluvia alcanza el 90%. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 16 grados, en una jornada marcada por cielos nubosos y precipitaciones persistentes. El viento soplará de componente nordeste (NE), con rachas que podrían alcanzar los 20 kilómetros por hora. La cota de nieva baja hasta las 1.400 metros.

La situación se mantendrá muy similar el jueves 25, día de Navidad. La Aemet vuelve a situar la probabilidad de lluvia en el 90%. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, con mínimas de 10 grados y máximas de hasta 15. El viento cambiará a componente norte, con rachas más intensas que podrían llegar a los 30 kilómetros por hora.

Este escenario meteorológico apunta a unas celebraciones navideñas pasadas por agua en Ibiza.

Alerta amarilla

Por otra parte, la Aemet ha activado la alerta amarilla por precipitaciones acumuladas de hasta 25 litros en una hora desde la medianoche del sábado 20 de diciembre hasta las 14.59 horas. Los meteorólogos alertan de precipitaciones generalizadas y que podrían ser localmente fuertes.