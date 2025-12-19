Navidad con sobrasada torrada en sa Cooperativa de Sant Antoni

En el mercado agrícola de sa Cooperativa, ubicado en Sant Antoni, se respira un ambiente distinto. La Navidad se acerca: faltan tan solo seis días para el inicio de una de las fiestas más importantes. Con este contexto, el mercado de productos locales —en muchos casos ecológicos— ha aprovechado este viernes 19 de diciembre para lucir una imagen renovada.

Los asistentes han podido degustar una torrada de sobrasada, participar en un taller de coronas navideñas y disfrutar de la actuación en directo de la artista callejera La Duende, que ameniza la jornada con música de aire flamenco.

Un hombre, instantes previos a degustar la sobrasada. / Toni Escobar

El taller de coronas se celebra por primera vez en el mercado portmanyí de productos de kilómetro cero. La iniciativa ha tenido una buena acogida, con numerosos participantes dispuestos a poner en práctica su destreza manual. Una de las responsables del taller es Fina Prats, de la finca ecológica Can Fontet, quien guía a los asistentes durante la actividad. En uno de los pocos momentos de descanso, hace un primer balance de la experiencia: "De momento está yendo muy bien, casi mejor de lo que esperaba. Estamos creando auténticas virguerías con cuatro truquitos que les damos y que luego ponen en práctica con ayuda de la imaginación. Todo esto servirá para decorar los hogares durante estas fiestas y, además, lo hacemos con productos naturales, como ramas y piñas".

Una de las paradas del mercado agrícola de Sant Antoni. / Toni Escobar

La sobrasada torrada de sa Cooperativa de Sant Antoni se ha convertido en un clásico del mercado durante las fiestas navideñas. Francesca Prats atiende una caseta de madera, pendiente del punto de cocción, mientras explica que el producto lo suministra, como cada año, Carn & Coop, la primera cooperativa ganadera de Balears. "Si repetimos con el mismo proveedor será por algo", añade.

Hace apenas una hora que sa Cooperativa ha abierto sus puertas al público, como cada viernes. El agradable sol matutino —poco habitual en un mes de diciembre— anima a decenas de posibles compradores a acercarse al pequeño mercado. El puesto de sobrasada, eso sí, presenta inicialmente un aspecto tranquilo. Aún no es mediodía, aunque a más de uno ya le empiezan a sonar las tripas y decide acercarse a degustar este manjar. El entusiasmo con el que lo saborean demuestra que el producto conquista sus papilas gustativas.

Expectativas de los vendedores en Navidad

Los productores de sa Cooperativa comparten sus expectativas de cara a la Navidad. Aunque el mercado cuenta con un recorrido todavía limitado —fue creado hace apenas cinco años, a raíz de la crisis provocada por el covid 19—, algunos expositores no se muestran especialmente optimistas.

Actuación musical de La Duende. / Toni Escobar

Es el caso de Rocco Bertinetti, de la finca agroecológica Els Corondà Ibiza, quien señala que estas fechas suelen ser complicadas: "Gran parte de nuestra clientela son consumidores locales y residentes en la isla durante todo el año. El problema es que muchos de ellos se marchan de Ibiza por vacaciones en estas fechas”. Por ello "no son las mejores fechas en ventas", concluye.

Bertinetti cuenta con un puesto en el mercado desde sus inicios. Aunque sus previsiones para la campaña navideña no son especialmente halagüeñas, no pierde la esperanza: "Espero que la gente se anime y se acerque más a comprarnos".

Taller de coronas navideñas. / Toni Escobar

Las fresas son el producto estrella de Els Corondà Ibiza. No obstante, su oferta va mucho más allá. Se trata de una productora agroecológica que elabora mermeladas, miel y cosméticos, además de ofrecer una amplia variedad de frutas y verduras. "Vendemos un poco de todo, aunque lo que más éxito tiene son los productos de temporada. Ahora mismo hay mucha demanda de brócoli, aguacate o coliflor", explica Bertinetti.

"Parece que lo verde le encanta a la gente"

A diferencia de él, Vicent Prats, del puesto de frutas y verduras Can Tura, afronta la llegada de la Navidad con optimismo. El joven vendedor asegura que estas fechas suelen ser muy positivas para sa Cooperativa, ya que "mucha gente acude al mercado para comprar productos con los que preparar las comidas familiares". "Eso se traduce en una buena cifra de ventas", añade.

Pese a sus distintas perspectivas, Bertinetti y Prats coinciden en que los productos de temporada son los más demandados. Prats matiza que, en estas fechas, "todo el mundo está muy pendiente de las fabes, las patatas y los patatons". También señala otras preferencias habituales entre los compradores: "Gustan mucho las naranjas y los calçots. Además, en invierno se cultivan muchas verduras y parece que lo verde le encanta a la gente".

Aún es pronto para hacer pronósticos, ya que la Navidad todavía no ha comenzado. Solo el paso de las semanas permitirá comprobar cómo se traducen estas fechas en las ventas de sa Cooperativa. Mientras tanto, el mercado seguirá siendo un punto de encuentro para vecinos y visitantes, que podrán seguir degustando la sobrasada y disfrutando del ambiente navideño en las próximas semanas, salvo en aquellos viernes que coincidan con festivo.