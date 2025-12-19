Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Residuos IbizaQuioscos FormenteraLegado joyas IbizaPlanes fin de semana
instagramlinkedin

El álbum

Es Nàutic dona 15.000 euros a Cáritas de Sant Antoni

Es Nàutic dona 15.000 euros a Cáritas Sant Antoni | CNSA

Es Nàutic dona 15.000 euros a Cáritas Sant Antoni | CNSA

Redacción Ibiza

El Club Nàutic Sant Antoni ha donado 15.000 euros a Cáritas Parroquial de Sant Antoni para paliar la situación crítica de su almacén de alimentos, casi vacío a las puertas de la Navidad, y ayudar a reducir su deuda. Del total, 6.000 euros se destinaron a alimentos y productos higiénicos y 9.000 se entregaron mediante cheque.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents