El álbum
Es Nàutic dona 15.000 euros a Cáritas de Sant Antoni
El Club Nàutic Sant Antoni ha donado 15.000 euros a Cáritas Parroquial de Sant Antoni para paliar la situación crítica de su almacén de alimentos, casi vacío a las puertas de la Navidad, y ayudar a reducir su deuda. Del total, 6.000 euros se destinaron a alimentos y productos higiénicos y 9.000 se entregaron mediante cheque.
- Una vecina de Ibiza hace autostop para poder ir a trabajar
- Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos
- Fallece un motorista en una caída accidental
- Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa
- Denuncia el 'robo' en un bar de Ibiza: '¡Lo que nos cobraron por dos vermús y unas patatas!
- La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
- Fallece el motorista herido de gravedad en un accidente en Sant Josep
- Buscan al conductor de una furgoneta blanca, único testigo del accidente que sufrió una joven en Ibiza