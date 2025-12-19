Fallece el farmacéutico y político de Ibiza Juan José Ribas Guasch

Juan José Ribas Guasch, político y farmacéutico de Ibiza falleció este jueves a los 79 años. Nacido en Sant Josep en el 46 y boticario de formación y oficio, durante una época fue delegado en las Pitiusas del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Balears. Su funeral se ha celebrado este viernes en la iglesia de Sant Jordi.

Más de allá de la botica, se adentró en política en los años 70 y, más a fondo, en la campaña de las elecciones generales de 1977, cuando estaba afiliado a Democracia Cristiana, partido desde el que se integró a la Unión de Centro Democrática (UCD). Desde que surgió el partido fue secretario general insular, cargo que ostentó prácticamente hasta que éste desapareció.

Seguidor de Adolfo Suárez, a quien admiraba profundamente, formó parte de la lista al Congreso de los Diputados de UCD en 1979, año en el que formó parte de la primera corporación del Consell Insular de Ibiza y formentera. El 19 de abril le nombraron conseller, cargo que ocupó hasta el 14 de junio de 1983. Durante esa etapa, fue el representante de esta institución en el Consejo General Interinsular, donde fue conseller de Interior, integrado en el equipo de gobierno que presidió Jeroni Albertí.

De hecho, fue uno de los integrantes de la conocida como "Comisión de los Once" que se encargó de elaborar el proyecto del Estatut d'Autonomia de Balears. Precisamente por este hecho en 2003 le concedieron la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma.

El encuentro de Ribas Guasch con Adolfo Suárez

A pesar de su devoción por quien fuera presidente de España, no se llegó a integrar en las filas del Centro Democrático y Social (CDS). Eso sí, pudo conocerle. Fue en 1979 en Ibiza, donde veraneaba el entonces presidente, y acudió con Joan Marí Tur Botja, que entonces era delegado de Deportes. Un encuentro que el propio Botja relataba en su serie 'Memoria escrita', publicada en el Dominical de Diario de Ibiza. "A la hora en punto estábamos los tres. Yo me había permitido la licencia de invitar a Juan José Ribas Guasch por dos motivos. Uno, porque sabía que le hacía ilusión y, segundo, porque era un cargo importante de mi partido, la UCD. En la cubierta del barco nos recibió el presidente, deportiva y elegantemente vestido. No dejaba de fumar. Nos invitó a tomar un refresco e inmediatamente me dijo: 'A ver, qué quieres para Ibiza'".

El encuentro de Suárez con los ibicencos se produjo apenas unas horas después de que éste despachara asuntos con el Rey de España, Juan Carlos I, en aguas de Formentera, donde navegaban ambos: el rey a bordo del 'Fortuna' y Suárez, del 'Brisette'. Algo que contaba Diario de Ibiza en su portada del 30 de agosto de 1979: "Don Juan Carlos era esperado en nuestra isla sobre las cinco de la tarde si bien, según nuestras informaciones, anuló la visita a nuestra isla y tras la entrevista con el Presidente del Gobierno regresó nuevamente a Palma. El 'Brisette' regresó al puerto de Ibiza para quedar amarrado frente al Casino a las 20.40. Poco después, a las 20.52 horas, subieron a bordo del yate Juan José Ribas, secretario general de la UCD pitiusa; Juan Marí Tur y Juan Gallego, delegados en Ibiza-Formentera del ministerio de Cultura y del Consejo Superior del Deporte respectivamente, y se entrevistaron con Adolfo Suárez durante una hora en la toldilla del 'Brisette'. Las familias Suárez, Abril Martorell y acompañantes bajaron a tierra poco después de las diez de la noche para ir a cenar".