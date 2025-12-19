Cuáles son los números preferidos en Ibiza para el sorteo de la lotería de Navidad

La cuenta atrás para el sorteo de la Lotería de Navidad entra en su recta final y, con los últimos días de ventas, se repite una escena habitual en Ibiza: compradores recorriendo administraciones con una idea fija, convencidos de que la suerte llegará gracias a terminaciones “con magia”.

Según confirman varios puntos de venta consultados, las terminaciones más demandadas entre los ibicencos siguen siendo las de siempre: 7, 9 y 13. Pero este año se ha colado un nuevo favorito que está dando que hablar —y que ha costado encontrar—: el 22.

Los protagonistas confirman las preferencias de los compradores

“Creemos que puede ser porque es el día de la Lotería de Navidad, pero no tenemos claro por qué”, explica Cristina Molina, de la administración de lotería número 2 de Ibiza, sobre el auge del 22. La lotera añade que siguen pidiendo números con terminaciones tradicionales, y también otros vinculados a fechas: “Nos piden mucho terminaciones como el 13 o el 15 o la del año en el que estamos, en este caso, 25”.

En la misma línea, Molina apunta a otro patrón que se repite campaña tras campaña: la búsqueda de fechas destacadas. Este año, en su administración, incluso han notado una preferencia concreta: “Las fechas de las danas han sido las más buscadas”.

Unas personas hacen cola en una administración de lotería / Vicent Marí

En la administración de loterías número 0 de Ibiza, situada en la calle Canarias, Amalia confirma que el tirón de ciertos números es constante. “Los números predilectos son el 7 y el 9. Depende de las manías de cada uno, pero estos son dos de los más pedidos”, comenta.

Y el fenómeno del 22 ya se nota también a pie de calle. En la administración mixta de la calle Bartolomé Roselló, una compradora asegura que ha tenido que peinar varios puntos hasta dar con la terminación que busca: “Hemos mirado en toda Santa Eulària y en ningún lado lo tenían ya, ha sido muy complicado encontrarlo”. Una frase que resume lo que muchos loteros repiten estos días: el 22 se ha convertido en una de las terminaciones más cotizadas y, cuanto más se acerca el sorteo, más escasea.

Las terminaciones más premiadas de la historia

Históricamente, las terminaciones de dos cifras más agraciadas con el Gordo han sido las siguientes: 85, 57, 75, 95, 58, 40 y 90. Por el contrario, nunca ha terminado en 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.

En los más de 200 años que se lleva celebrando el sorteo, la terminación de una cifra más premiada como el Gordo de la Lotería de Navidad ha sido el 5, que ha tocado en 32 ocasiones.

Con superstición o sin ella, lo cierto es que en Ibiza la compra del décimo no es solo una transacción: es también una tradición hecha de preferencias, manías y pequeñas historias… casi siempre con los mismos protagonistas: 7, 9, 13 y, este año, el 22.