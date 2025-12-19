La presentación en el Parlament balear por parte del Partido Popular de una iniciativa para dotar al Área de Salud de Ibiza y Formentera de una Unidad del Dolor, con la que ya cuentan en Mallorca y Menorca. Sorprende esta petición cuando las competencias en sanidad están transferidas a las comunidades autónomas, por lo que son los gobiernos regionales los que deciden sobre la dotación de servicios asistenciales. Y en Balears gobierna el PP, lo que le permite tramitar la creación de esta unidad en las Pitiusas sin necesidad de que su propio grupo parlamentario lo solicite a través de una propuesta en la Comisión de Salud. Este servicio, además, lleva en la cartera de todos los gerentes del Área de Salud pitiusa desde hace más de diez años.

Llama la atención

La decisión del Govern balear de estudiar la apertura del procedimiento correspondiente para revocar las concesiones de los actuales quioscos de playa de Formentera. Un informe técnico y jurídico de la conselleria del Mar y el Ciclo del Agua ha detectado varios incumplimientos, el más grave, no acatar la orden de desmontarlos durante un mes, del 15 de enero hasta el 15 de febrero.