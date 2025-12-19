La interventora del Consell de Ibiza insta a “revisar la forma jurídica de Fecoev”

Elena López, portavoz del PSOE en el Consell, se basa en el informe de la interventora general, Marian Tur Díaz, para instar al PP a que vuelva a redactar los presupuestos de la institución para 2026: “Este documento está invalidado de pleno derecho y exigimos que lo retiren y lo presenten como tocan, correctamente informado por intervención”. La portavoz socialista explica que la propia interventora ha advertido “graves deficiencias” y que “esconde un déficit oculto de 7,38 millones de euros en contratos de menores, ITV y carreteras, además de contar con ocho millones de euros de ingresos hinchados que incluyen 1,4 millones no justificados en IRPF y siete millones en convenios con el Govern sin acreditar”.

La interventora se extiende al respecto con el caso de la sociedad mercantil Ferias Congresos y Acontecimientos de Ibiza (Fecoev): “Es una sociedad anónima íntegramente participada por el Consell de Ibiza (…) Sin embargo, la evolución del ente a lo largo de los últimos ejercicios pone de manifiesto que su actividad real se ha ido desvinculando progresivamente del régimen propio de una sociedad mercantil. La configuración actual de su modelo de gestión, las modificaciones estatutarias practicadas (…) y, especialmente, el hecho que aproximadamente el 95% de su financiación proceda del Consell, evidencian que opera en la práctica como un ente instrumental de carácter administrativo y no como una sociedad de naturaleza mercantil”.

Parece un pato, se mueve como un pato...

“Intervención advierte de que Fecoev no tiene carácter mercantil real. Es una empresa, funciona como una empresa, gasta como una empresa. Pero si fuera una empresa de capital privado, habría cerrado puertas hace tiempo”, alerta López. Losa prácticamente le da la razón: “La encontramos en ruina técnica, en riesgo de disolución inminente. Y ahora retorna más de 40 millones de euros en patrocinios de pruebas turísticas. Ya es rentable socialmente. Desestacionaliza”. Pero no se puede ir al banco a canjear la etérea rentabilidad social ni la desestacionalziación por euros.

Por eso, la interventora, atendiendo a la “coherencia entre la forma jurídica y la actividad efectivamente desarrollada”, considera procedente “recomendar la revisión de la forma jurídica de Fecoev, con el objetivo de adecuarla a la realidad funcional y financiera de la entidad”. En ese sentido, propone que los servicios jurídicos del Consell elaboren un informe específico que analice la figura organizativa más adecuada para ese ente, que, a su juicio, podría ser “un organismo autónomo, consorcio, fundación pública o cualquier otra fórmula prevista al ordenamiento jurídico”. El fin es que se garantice que tenga una estructura que “resulte compatible con las finalidades estatutarias atribuidas y con su actual modelo de financiación y gestión”, de manera que se convierta en “un ente público de naturaleza no mercantil, atendida la carencia de carácter mercantil que, de facto, presenta en la actualidad”.

Porque al ser actualmente una sociedad mercantil de capital público, debería tener “afán de lucro y, por tanto, ser sostenible por sí misma”, cosa que no sucede dada la inyección continua de dinero público que recibe. En 2025 recibió 12,7 millones, que en 2026 ascienden a 14,5 millones, 10 millones más que en el año 2020.

Abuso de las subvenciones nominativas

López también denuncia, como la propia interventora, "el abuso de las subvenciones nominativas", que representan el 43% (este año eran un 36% ) del total (4,6 millones de euros) para 2026, cuando según la Ley de Subvenciones tendrían que ser excepcionales. "¿Cómo se puede calificar de excepción si suponen casi la mitad del total? Es un abuso de la excepción prevista en la Ley de Subvenciones”, subraya la interventora. Posteriormente, Tur indica que, dentro de los créditos para familias e instituciones sin afán de lucro, por un importe 707.000 euros, se identifican subvenciones que se prevén otorgar por inversiones de capital: “El 22,49% de estas subvenciones lo son nominativas, por lo cual se repite aquello indicado en el apartado del capítulo 4, puesto que se vuelve a hacer un uso abusivo de la excepcionalidad contemplada a la Ley”.

La interventora da otro palo a los presupuestos por sus expectativas de gratificaciones y productividad. Se fija para 2026 la cantidad de 953.048 euros como incentivos al rendimiento frente a los 1.026.600 euros de este 2025, es decir, una reducción del 7,17% respecto al ejercicio anterior: “Se ve que siempre se han presupuestado por debajo y se han reconocido obligaciones por un importe superior al presupuestado inicialmente”. Ya ocurrió, y lo constata con cifras, este 2025, cuando hasta el pasado 30 de noviembre ya se había superado la cifra inicialmente prevista en 1.867.792 euros.

Déficit de cinco millones en Menores

El PSOE ha detectado un déficit en Menores de cinco millones de euros: “Hay una dotación de 6,2 millones y unos compromisos reales de 11 millones”, al menos en 2025. La interventora apunta sobre este asunto que se incluye en las cuentas un convenio con el Govern en materia de Menores por importe de 500.000 euros que “responde a una previsión de colaboración como consecuencia de la Conferencia Sectorial de la Infancia y familia donde se acordó conceder [ese dinero] a las CC. AA. más afectadas por el fenómeno migratorio, que son Canarias, Baleares y Ceuta y Melilla. No obstante este importe no se encuentra argumentado ni justificado más que por lo que se comentó en la dicha Conferencia sin que conste ninguna justificación de la misma”, advierte.

Otro aviso de la interventora. La ley 16/2019, de 8 de abril, del estatuto especial de capitalidad de la ciudad de Ibiza establece en el artículo 12 la obligación de dotar créditos, con una consignación específica para inversiones territorializadas en el municipio por el 30% de la cantidad total de la inversión anual que se determine al Consell de Capitalidad. En 2024, ese Consell acordó el incremento de un 14,28% la aportación por parte del Consell, recuerda Tur, es decir, 1,7 millones de euros: “No obstante, no consta en el presupuesto de 2026, ni tampoco se ha notificado a esta intervención, las inversiones a realizar durante el año 2026 ni la aportación a realizar por el Consell aprobadas por el Consell de Capitalidad, si sigue o no el mismo importe que el año anterior, por lo cual no se conoce el importe mínimo que se ha destinar a esta finalidad”.