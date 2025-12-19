El instituto Sa Colomina de Ibiza recibe el premio Erasmus+ 2025

El instituto Sa Colomina ha hecho historia al convertirse en el primer centro educativo de Baleares en recibir el reconocimiento a la calidad Erasmus+ 2025, otorgado por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie). Este galardón premia la trayectoria del instituto en proyectos internacionales, iniciados en 2003, así como la excelencia en la gestión de estos programas, que han transformado la dinámica del centro y fomentado vínculos con colegios de 20 países europeos.

El pasado miércoles, Joan Sart, miembro de la Comisión Erasmus del instituto, recogió el premio en el Teatro Real de Madrid durante la jornada anual de difusión Erasmus+ 2026. Por su parte, el director del centro, Javier Morillo, participó al día siguiente en una mesa redonda, en la que compartió las experiencias y buenas prácticas del centro educativo en proyectos internacionales a lo largo de los años.

33 alumnos viajarán a tres ciudades

Desde la comisión Erasmus del centro continúan trabajando para fomentar la internacionalización, lo uepermitirá que cada año más alumnos y profesores puedan disfrutar de estas experiencias europeas que enriquecen su formación académica y su bagaje cultural. Para este año, el instituto tiene previstas tres movilidades con alumnos, en las que participarán 33 estudiantes acompañados por seis docentes, que viajarán a Viena, Paderborn y Módena. Además, 12 miembros del claustro participarán en movilidades de job shadowing, un programa de observación en otros centros educativos que permite mejorar prácticas docentes y estrategias pedagógicas.

Con este reconocimiento, el instituto Sa Colomina refuerza su compromiso con la educación internacional y se consolida como referente en Baleares en la promoción de experiencias educativas europeas.