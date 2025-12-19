Ibiza espera un fin de semana de agua y temperaturas a la baja

El tiempo inestable marca el fin de semana en Ibiza, con cielos cubiertos, precipitaciones persistentes y un ambiente claramente húmedo que se dejará notar en buena parte de la isla desde este viernes, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a través de sus redes sociales esta mañana.

Este viernes, la isla ha amanecido con temperaturas mínimas de 12 y las máximas llegarán a los 17 grados en una jornada de intervalos nubosos que irán aumentando hasta dejar el cielo cubierto. Las precipitaciones pueden aparecer a lo largo del día y no se descarta que vayan acompañadas de barro, debido a la presencia de polvo en suspensión. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, aunque las diurnas es posible que experimenten un ligero descenso. El viento sopla flojo y aumentará a moderado durante el día, mientras que la humedad relativa alcanza valores muy elevados, con registros del 90% en zonas como Vila y del 100% en Santa Eulària.

La situación se complicará este sábado, cuando se espera una jornada plenamente invernal. Los termómetros marcarán máximas de 16 grados y mínimas de 12, con cielo cubierto y lluvias generalizadas. Los chubascos podrían ser localmente fuertes y venir acompañados de tormenta, especialmente en algunos puntos de la isla. Las temperaturas continuarán sin grandes variaciones o en ligero descenso. El viento será en general flojo del norte, aunque girará a componente oeste por la tarde. La humedad relativa se situará en torno al 100% en la mayor parte del territorio, lo que incrementará la sensación de bochorno y frío.

El domingo seguirá la tónica inestable, aunque con algunos matices. Las máximas volverán a situarse en los 17 grados, mientras que las mínimas bajarán hasta los 9 grados, especialmente durante la madrugada. Habrá intervalos nubosos que tenderán de nuevo a cielo cubierto, con lluvias y chubascos más probables durante la madrugada y la noche. El viento soplará del oeste y suroeste, entre flojo y moderado, con intervalos de fuerte a partir de la tarde, lo que podría empeorar la sensación térmica. La humedad relativa oscilará entre el 60% y el 100%, según la zona y el momento del día.

Con este panorama, el fin de semana invita a la precaución en carretera, especialmente ante la posibilidad de lluvias intensas, barro y rachas fuertes de viento, así como a planificar actividades al aire libre con alternativas bajo techo.