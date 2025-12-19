Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ibiza abre un proceso de licitación de obras de aparcamientos disuasorios

El proyecto incluye la adecuación de solares para ampliar y ordenar el estacionamiento

Render de un aparcamiento disuasorio

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha abierto este viernes el proceso de licitación para las obras de acondicionamiento de varios aparcamientos disuasorios del municipio, un proyecto financiado a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) del Govern de les Illes Balears. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 8 de enero de 2026 a las 19 horas, y el presupuesto máximo del contrato asciende a 1.128.836,71 euros (IVA incluido).

Render del aparcamiento disuasorio Mare Nostrum

El objetivo del contrato es ejecutar las obras necesarias para adecuar y mejorar solares actualmente deteriorados o sin uso, con el fin de ampliar y ordenar la oferta de estacionamiento en la ciudad y fomentar una movilidad más sostenible. Las actuaciones se estructuran en dos lotes: el Lote 1 incluye los aparcamientos de Mare Nostrum, calle d’en Bossa, calle Sa Punta, calle Font i Quer, ses Figueretes, avenida Sant Jordi, avenida 8 d’Agost, calle Es Raspallar, calle Sa Llavanera y el solar de la Asociación de Vecinos de San Pablo. El Lote 2 corresponde al aparcamiento de Cas Dominguets de Dalt.

“Con esta licitación, el Ayuntamiento de Ibiza continúa avanzando en la mejora de las infraestructuras urbanas, la ampliación de plazas de aparcamiento y la recuperación de espacios degradados, contribuyendo a una movilidad más ordenada y sostenible en el municipio”, ha señalado la concejala de Obras y Vías Públicas, Blanca Hernández, a través de un comunicado. El procedimiento de contratación se llevará a cabo según lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

