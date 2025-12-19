IB3 presenta ‘La Navidad en todos los sentidos’, un viaje sensorial por las tradiciones navideñas de Baleares

IB3 estrenará este sábado, 20 de diciembre, a las 21.50 horas el nuevo programa 'La Navidad en todos los sentidos', un formato conducido por la presentadora Marta Garau que propone una mirada original y emotiva a las celebraciones navideñas de las Islas Baleares a través de los cinco sentidos.

El programa invita a los espectadores a sumergirse en un recorrido sensorial por el universo de imágenes, sonidos, sabores, aromas y texturas que conforman la Navidad en la Comunidad, explorando tradiciones, historias y curiosidades poco conocidas del territorio balear. Cada episodio estará dedicado a uno de los sentidos, con el objetivo de ofrecer una experiencia inmersiva que conecte al público con la esencia cultural de estas fiestas.

'El oído'

El estreno llegará con el capítulo titulado 'El oído', centrado en el rico paisaje sonoro de la Navidad en Baleares. En este primer episodio, Marta Garau se adentra en los sonidos más característicos de estas fechas y se encuentra con voces icónicas que han acompañado a varias generaciones durante las celebraciones navideñas. El programa recoge testimonios de músicos y expertos que ayudan a desvelar el origen y el significado de estos elementos sonoros tan arraigados en la tradición balear.

El primer episodio está dedicado al oído. / IB3

Con su estilo cercano y natural, Marta Garau guía a los espectadores a lo largo del programa con una mirada curiosa y entusiasta, evocando la ilusión propia de la infancia. Cada entrega busca transportar al espectador al corazón de las islas, poniendo en valor la riqueza cultural y el espíritu único de las festividades navideñas.

El segundo episodio está dedicado al tacto. / IB3

'El tacto'

El segundo episodio ofrece un viaje por las texturas más icónicas durante las fechas navideñas, titulado ‘El Tacto’. Se emitirá este domingo, 21 de diciembre, a las 21.50h. A lo largo de este episodio, Marta Garau invitará a los espectadores a explorar las texturas más icónicas de la Navidad, desde las sensaciones térmicas de una pista de hielo, hasta la posibilidad de darse un baño en la playa para comenzar el año. El papel de regalo y las neulas se enfrentarán al fuego del Alei Alei y el Nadaler. Pero lo fundamental será el tacto entendido como el cuidado, el mimo y el detalle para la inclusión de las personas con diversidad funcional en la oferta navideña.

Los siguientes capítulos de 'La Navidad en todos los sentidos' se centrarán en el gusto, el olfato y la vista, ofreciendo una visión profunda y sugerente de cómo cada uno de estos sentidos se integra en las costumbres navideñas más arraigadas de Baleares.