La gripe se dispara en Ibiza, que tiene la tasa más alta de Baleares

La incidencia de la gripe sigue en aumento en Baleares, con 75 casos por cada 100.000 habitantes durante las últimas semanas del año, correspondiente al período del 8 al 14 de diciembre. No obstante, Ibiza es la isla más afectada que registra una tasa de 103,1 casos por cada 100.000 habitantes, la más elevada del archipiélago. Le siguen Menorca, con 75,3 casos, Mallorca con 70,8 y Formentera con 25,9.

A pesar del incremento de casos, la fase epidémica se mantiene de intensidad baja, dentro del escenario 1 del protocolo de recomendaciones para el control de enfermedades infecciosas, elaborado por el Ministerio de Sanidad y los representantes de Salud Pública de todas las comunidades autónomas. Este escenario establece medidas preventivas adaptadas al nivel de incidencia, entre las que se incluyen el uso de mascarilla por personas con síntomas respiratorios y en entornos especialmente vulnerables o de gran afluencia.

Plan de contingencia

Para hacer frente al previsible aumento de la presión asistencial, el Servei de Salut ha activado un plan de contingencia que contempla la disponibilidad de 215 camas hospitalarias adicionales, así como la coordinación entre hospitales, atención primaria y el SAMU 061. Este plan busca garantizar la capacidad asistencial ante el incremento de casos por gripe y otros virus respiratorios típicos de esta temporada.

En Ibiza, la situación epidemiológica ha llevado a reforzar los recursos sanitarios de manera preventiva. Además de la apertura de camas en otros hospitales del archipiélago, se mantiene un seguimiento cercano de la evolución de los casos en la isla, dado que presenta la incidencia más elevada de todas las Islas Baleares.

A nivel de tipos de virus, los subtipos de gripe A representan el 55 % de los casos, seguidos por la gripe B, lo que confirma la circulación activa del virus en toda la comunidad autónoma. Esta información es clave para que la población y los servicios sanitarios puedan anticiparse a la presión asistencial que caracteriza la temporada invernal.

Durante esta semana, el Hospital Universitari Son Espases en Palma, ha activado 8 camas adicionales para atender el incremento de urgencias, mientras que los hospitales Sant Joan de Déu de Palma e Inca abrirán 25 camas más a partir del 29 de diciembre, como parte de un convenio singular con estos centros. Estas medidas buscan asegurar una respuesta rápida y eficiente ante cualquier repunte de casos durante las festividades.

Desde la Conselleria de Salud se insiste en la importancia de vacunarse antes de las fiestas navideñas y en mantener medidas de prevención, dado el aumento de casos registrado en las últimas semanas. La vacunación antigripal sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir complicaciones y hospitalizaciones, especialmente entre la población más vulnerable. Además, recuerdan que, aunque la incidencia se mantiene en niveles bajos, el riesgo de contagio aumenta en entornos cerrados y durante reuniones familiares o eventos multitudinarios, por lo que la vacunación y el uso de mascarilla siguen siendo fundamentales para protegerse y proteger a los demás.