Escalada de denuncias por violencia de género en Ibiza: cinco al día

El número de denuncias por violencia de género se ha disparado un 30% en los juzgados de Ibiza en el tercer trimestre del año con respecto al mismo periodo de 2024, según se desprende de la estadística difundida hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Entre agosto y septiembre se han presentado 482 denuncias, 110 más que en los mismos meses del año pasado, cuando llegaron a los juzgados 372. Esto significa que han recibido una media de cinco denuncias diarias entre julio y septiembre. De la misma forma, el número de mujeres víctimas de malos tratos por parte de sus parejas o exparejas, hombres, en las Pitiusas se ha incrementado un 33% en la comparación interanual: en 2025 ha habido 425 víctimas, 105 más que en 2024.

Como es habitual, la gran mayoría de los casos llegan al juzgado tras una intervención de la Policía Nacional, Local o la Guardia Civil: un total de 414. En 257 casos en los que participó un cuerpo policial, la víctima presentó la denuncia, y en el resto, 157, fueron los agentes los que la interpusieron, pues es un delito que los funcionarios deben denunciar de oficio, aunque la mujer no quiera hacerlo. Tan sólo tres víctimas y dos familiares pusieron directamente la denuncia en el juzgado. Estos datos ponen de manifiesto que las mujeres no suelen denunciar a sus agresores debido a una compleja combinación de factores: la dependencia emocional y/o económica, el miedo, la desconfianza en el sistema, el desconocimiento de los recursos de ayuda por parte de la víctima… Tampoco el entorno más cercano suele tomar la iniciativa de recurrir a la justicia. La extrema dificultad que existe en las Pitiusas para encontrar una vivienda asequible es otra circunstancia que impide a muchas mujeres separarse de su maltratador.

Además, el juzgado recibió directamente 55 partes de lesiones que dieron lugar a otras tantas denuncias.

Nacionalidad

Un total de 155 mujeres eran españolas y 270, extranjeras, y sólo una de las víctimas era menor de edad. Dos españolas y una extranjera se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar como testigo contra sus agresores.

Entre enero y septiembre, el número de denuncias contra hombres que han maltratado a mujeres con las que tenían o habían tenido una relación sentimental asciende a 1.098, lo que representa un aumento de un 16% más con respecto a los mismos meses del año pasado, cuando ya se había experimentado una subida considerable, del 21%, con respecto a 2023. El ritmo de incremento de denuncias en todos los periodos en Ibiza es de dos dígitos, una tendencia que se mantiene de forma sostenida en la serie estadística desde 2020, que fue un año anómalo porque el confinamiento provocó un descenso de las denuncias, dado el mayor aislamiento de las víctimas y el mayor control por parte de los agresores.

Órdenes de protección

Los juzgados ibicencos decretaron en el tercer trimestre del año 59 órdenes de protección, la mayoría para mujeres que ya no eran pareja de sus agresores (38); 12 estaban casadas y 9 mantenían la relación cuando se presentó la denuncia contra ellos. De hecho, el momento más complicado para una mujer que sufre maltrato por parte de su pareja es cuando decide separarse, pues cuando el agresor siente que pierde el control sobre su víctima acrecienta la violencia contra ella. Los expertos insisten en que las mujeres deben buscar ayuda y apoyo cuando deciden dar el paso de dejar a su agresor, para no ponerse en un mayor riesgo, ni a sus hijos.

Por lo que respecta a las mujeres sobre las que los órganos judiciales dictaron órdenes de protección, 27 eran españolas y 32, extranjeras; todas mayores de edad. En cuanto a los hombres, 27 de los denunciados eran españoles y 32 extranjeros.

Por otra parte, hubo 82 hombres enjuiciados, de los que todos fueron condenados. De ellos, 29 eran españoles y 53, extranjeros.

La mayoría de las denuncias se interpusieron contra hombres por violencia física y/o psicológica sobre mujeres; 42 de ellas fueron por quebrantamientos de penas y 15, de medidas.

Por otra parte, en el conjunto de los juzgados de Baleares se presentaron 2.365 denuncias por violencia de género en el tercer trimestre (un 3,3% más que en 2024), de las que el 20% correspondieron a Ibiza. El archipiélago es la comunidad autónoma con un mayor número de víctimas por cada 10.000 mujeres, con una tasa de 35,9, muy por encima de la media nacional, que es del 19,8.