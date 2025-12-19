La economía de Ibiza y Formentera crece un 3% en el tercer trimestre

La economía balear creció en el tercer trimestre de este año un 3,2%, un dato que confirma la prolongación de una fase de contención en los meses de temporada alta, entre julio y septiembre, según el último informe de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB).

Este resultado supone un ligero retroceso respecto al segundo trimestre, cuando el crecimiento fue del 3,3%, y una caída más clara frente al primero del año, que alcanzó el 3,6%.

Por islas, Mallorca se consolidó como el principal motor de la economía balear con un crecimiento del 3,3 %, idéntico al del trimestre anterior. Ibiza y Formentera se situaron muy cerca, con un 3 % impulsado por la construcción, mientras que Menorca fue la única que logró acelerar su ritmo hasta el 2,8 %, frente al 2,6 % del segundo trimestre.

La generación de empleo también perdió intensidad, con un crecimiento del 2,4% frente al 2,8% del trimestre anterior. Los 668.928 trabajadores afiliados a la Seguridad Social a finales de julio constituyen un nuevo récord histórico, mientras que el desempleo se redujo hasta el 3,8 % de la población activa, frente al 4,2% del mismo trimestre de 2024.

La inflación repuntó durante el tercer trimestre, alcanzando el 3,3% frente al 2,7 % del trimestre anterior.

Los servicios avanzaron un 3,3%, ligeramente por debajo del trimestre anterior y la construcción se erigió como el sector con mayor capacidad de arrastre con un 3,7 % frente al 3,2% del segundo trimestre.

Respecto a la demanda, el consumo privado creció un 3,2 %, aunque con indicadores que apuntan a una desaceleración.