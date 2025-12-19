Informe de la CAEB
La economía de Ibiza y Formentera crece un 3% en el tercer trimestre
Mallorca se consolida como el principal motor económico de las islas con un crecimiento del 3,3%
EFE
La economía balear creció en el tercer trimestre de este año un 3,2%, un dato que confirma la prolongación de una fase de contención en los meses de temporada alta, entre julio y septiembre, según el último informe de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB).
Este resultado supone un ligero retroceso respecto al segundo trimestre, cuando el crecimiento fue del 3,3%, y una caída más clara frente al primero del año, que alcanzó el 3,6%.
Por islas, Mallorca se consolidó como el principal motor de la economía balear con un crecimiento del 3,3 %, idéntico al del trimestre anterior. Ibiza y Formentera se situaron muy cerca, con un 3 % impulsado por la construcción, mientras que Menorca fue la única que logró acelerar su ritmo hasta el 2,8 %, frente al 2,6 % del segundo trimestre.
La generación de empleo también perdió intensidad, con un crecimiento del 2,4% frente al 2,8% del trimestre anterior. Los 668.928 trabajadores afiliados a la Seguridad Social a finales de julio constituyen un nuevo récord histórico, mientras que el desempleo se redujo hasta el 3,8 % de la población activa, frente al 4,2% del mismo trimestre de 2024.
La inflación repuntó durante el tercer trimestre, alcanzando el 3,3% frente al 2,7 % del trimestre anterior.
Los servicios avanzaron un 3,3%, ligeramente por debajo del trimestre anterior y la construcción se erigió como el sector con mayor capacidad de arrastre con un 3,7 % frente al 3,2% del segundo trimestre.
Respecto a la demanda, el consumo privado creció un 3,2 %, aunque con indicadores que apuntan a una desaceleración.
- Una vecina de Ibiza hace autostop para poder ir a trabajar
- Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos
- Fallece un motorista en una caída accidental
- Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa
- Denuncia el 'robo' en un bar de Ibiza: '¡Lo que nos cobraron por dos vermús y unas patatas!
- La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
- Fallece el motorista herido de gravedad en un accidente en Sant Josep
- Buscan al conductor de una furgoneta blanca, único testigo del accidente que sufrió una joven en Ibiza