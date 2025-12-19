El Cebo celebra su última cena solidaria del año en Sant Antoni a beneficio de Aemif

El restaurante El Cebo de Sant Antoni celebró el pasado jueves su última cena solidaria del año, una cita ya consolidada en el calendario social y benéfico de Ibiza. La velada reunió a amigos del establecimiento y a numerosos residentes ingleses en la isla, habituales asistentes a estas cenas que combinan gastronomía, compromiso y un ambiente cercano.

En esta edición, la recaudación íntegra se destinó a Aemif (Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera), entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas, así como la de sus familias. La asociación desarrolla su labor en las Pitiusas con apoyo social, rehabilitación, atención personalizada y acompañamiento.

La cena se adelantó dentro del mes de diciembre, ya que el local permanecerá cerrado durante las fiestas, convirtiéndose en un broche final antes del paréntesis navideño. Desde El Cebo destacaron el ambiente cálido de la noche y agradecieron la fidelidad y generosidad de los asistentes, que “una vez más” respondieron con entusiasmo a la iniciativa solidaria.