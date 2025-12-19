Un millón de euros para la investigación: la Asociación Elena Torres celebra sus diez años trabajando para la detección precoz del cáncer

La Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer cumple diez años desde su fundación con un balance de un millón de euros recaudados que, según destaca la entidad, se han destinado íntegramente a financiar un proyecto científico liderado por la investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Priscila Monteiro Kosaka. El objetivo es desarrollar una tecnología pionera capaz de detectar el cáncer en fases iniciales mediante un análisis de sangre.

La presidenta de la asociación, Mari Carmen Gutiérrez, explica que la ONG nació tras el fallecimiento de su hija Elena a causa de esta enfermedad. “Quisimos rendirle un homenaje haciendo que su legado ayudase a otras personas”, señala. Desde el principio, añade, tuvieron claro que el enfoque sería distinto al de otras entidades: “Pusimos el foco en la prevención y, sobre todo, en la investigación para la detección precoz”.

Los investigadores de la Asociación Elena Torres Priscila Monteiro Kosaka, Sergio García y Víctor Lázaro / Imam Comunicación

Por su parte, Monteiro Kosaka subraya el valor que ha tenido este apoyo desde Ibiza para dar continuidad a su trabajo. “Ha sido mucho más que una ayuda económica; ha sido la posibilidad real de seguir haciendo ciencia en momentos en los que todo parecía volverse cuesta arriba”, afirma. La investigadora recuerda que recibió la primera financiación en 2015, dentro del Programa ComFuturo del CSIC, en un contexto en el que la continuidad de la investigación estaba en riesgo. “Su confianza me permitió no rendirme y seguir adelante”, añade.

Los avances

Durante esta década, el equipo del CSIC ha logrado avances que han permitido evolucionar la idea inicial hacia una plataforma tecnológica más sólida. Entre los hitos, la asociación destaca la optimización del sensor que constituye el núcleo del sistema de detección, haciéndolo más estable y sensible; el salto a una plataforma capaz de procesar hasta 48 muestras en paralelo y el desarrollo de biosensores para biomarcadores de cáncer de mama y pulmón, validados primero en laboratorio y después en muestras reales de pacientes del Hospital 12 de Octubre, un paso clave de cara a una futura aplicación clínica.

Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) / Imam Comunicación

La investigación, además, avanza hacia uno de los retos internacionales más ambiciosos: la detección a nivel de célula única, con nuevas líneas centradas en biomarcadores biofísicos y tecnologías como la holografía digital.

Nuevas ayudas en Baleares a partir de 2026

Coincidiendo con este décimo aniversario, la Asociación Elena Torres anuncia que en 2026 abrirá una nueva línea para financiar proyectos de investigación en Baleares centrados en la detección precoz del cáncer. La entidad mantendrá, además, una aportación mínima de 50.000 euros anuales para asegurar la continuidad del proyecto de Monteiro Kosaka, que se encuentra en una fase avanzada. También impulsa un programa para hacerse socio con una aportación de 10 euros al mes.

La asociación agradece la implicación de empresas, ciudadanía y voluntariado a través de acciones y eventos solidarios, así como campañas como 'Pink October' o su calendario solidario. Además, cuenta con una tienda solidaria en Ibiza y online, con camisetas y otras prendas, muchas de ellas donadas por firmas de moda.