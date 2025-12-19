Baleària, Trasmed y GNV celebran los avances institucionales en movilidad sostenible en Baleares

Las navieras Baleària, Trasmed y GNV han valorado positivamente los avances institucionales registrados en la última semana en Baleares para abordar los retos de movilidad desde un enfoque de sostenibilidad y equilibrio territorial, con especial atención al impacto sobre la vida cotidiana de residentes y trabajadores.

En un comunicado emitido este viernes, las compañías han destacado el proyecto de dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre turismo sostenible y resiliente, liderado por la presidenta del Govern balear, Marga Prohens. En el mismo se subraya la necesidad de situar a las comunidades en el centro de las decisiones y de garantizar una movilidad sostenible y una conectividad eficiente y accesible. En esta línea, consideran esencial que todos los actores implicados en la conectividad del archipiélago avancen de forma coordinada.

Asimismo, las navieras han valorado la moción aprobada en el Consell de Mallorca sobre la regulación de la afluencia de vehículos y el impulso de políticas de movilidad sostenible, un marco que, según señalan, sitúa también en el centro la vida de residentes y trabajadores con el objetivo de garantizar su libertad de movimiento de manera sostenible y proporcionada.

Reuniones en enero

En este contexto, Baleària, Trasmed y GNV han trasladado formalmente su disposición a colaborar y han solicitado reuniones para enero con la presidenta del Govern y con los presidentes de los consells insulares de Mallorca, Ibiza y Menorca.

El objetivo es abrir un espacio de trabajo estable y constructivo que permita integrar la realidad operativa del transporte marítimo en el diseño de soluciones eficaces para la movilidad.

Las compañías recuerdan que el transporte marítimo regular es un elemento estratégico de conectividad, cohesión social y abastecimiento, cuya función va más allá del ámbito turístico, ya que facilita desplazamientos laborales y familiares, la llegada de trabajadores de temporada y el transporte de suministros esenciales para el funcionamiento económico y social del archipiélago.