El Ayuntamiento de Santa Eulària delega en la alcaldesa trámites básicos del contrato de basuras y limpieza

El pleno municipal de Santa Eulària ha aprobado, con los votos del PP, que tiene mayoría absoluta, delegar en la alcaldesa Carmen Ferrer el órgano de contratación "de las actuaciones ordinarias y administrativas del contrato de servicios de recogida selectiva, limpieza viaria y de playas". PSOE, Unidas Podemos y Vox han votado en contra.

La concejala de Medio Ambiente, Mónica Madrid, ha señalado que "se trata de un servicio complejo y económicamente muy cuantioso", de manera que hasta ahora el órgano de contratación era el pleno. "En nuestro día a día, nos enfrentamos a multitud de decisiones que hemos de tomar para que el servicio funcione de una manera ágil y eficiente, garantizando así su correcta ejecución y control. Es por eso que se propone habilitar a la alcaldesa solo para actuaciones administrativas ordinarias, es decir, para cuestiones del día a día que no cambian el contrato ni su contenido". Ha expuesto, a modo de ejemplo, que se trata de tener más agilidad a la hora de "canalizar documentación con la empresa, requerimientos administrativos ordinarios, seguimientos técnicos como puede ser un cambio de rutas; así como para comunicar incidencias o validar trámites internos".

"La habilitación se ajusta a los pliegos del contrato y respeta la normativa de régimen local, además de que no altera el reparto de competencias", reitera Madrid.