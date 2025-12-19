Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Santa Eulària delega en la alcaldesa trámites básicos del contrato de basuras y limpieza

Los grupos de la oposición votan en contra de esta propuesta

"No se trata de un problema de que la alcaldesa pueda actuar más o menos, sino de que no se está cumpliendo el contrato", critica el PSOE

Imagen de archivo de la alcaldesa Carmen Ferrer en una presentación de nuevos vehículos de limpieza de Valoriza para el municipio de Santa Eulària.

Toni Escandell Tur

Santa Eulària

El pleno municipal de Santa Eulària ha aprobado, con los votos del PP, que tiene mayoría absoluta, delegar en la alcaldesa Carmen Ferrer el órgano de contratación "de las actuaciones ordinarias y administrativas del contrato de servicios de recogida selectiva, limpieza viaria y de playas". PSOE, Unidas Podemos y Vox han votado en contra.

La concejala de Medio Ambiente, Mónica Madrid, ha señalado que "se trata de un servicio complejo y económicamente muy cuantioso", de manera que hasta ahora el órgano de contratación era el pleno. "En nuestro día a día, nos enfrentamos a multitud de decisiones que hemos de tomar para que el servicio funcione de una manera ágil y eficiente, garantizando así su correcta ejecución y control. Es por eso que se propone habilitar a la alcaldesa solo para actuaciones administrativas ordinarias, es decir, para cuestiones del día a día que no cambian el contrato ni su contenido". Ha expuesto, a modo de ejemplo, que se trata de tener más agilidad a la hora de "canalizar documentación con la empresa, requerimientos administrativos ordinarios, seguimientos técnicos como puede ser un cambio de rutas; así como para comunicar incidencias o validar trámites internos".

"La habilitación se ajusta a los pliegos del contrato y respeta la normativa de régimen local, además de que no altera el reparto de competencias", reitera Madrid.

La oposición critica los "incumplimientos" del contrato y exige al equipo de gobierno que trabaje para atajarlos. Este verano el Ayuntamiento de Santa Eulària anunció el "inicio de la tramitación administrativa contra la empresa Valoriza por los incumplimientos detectados durante los primeros seis meses de gestión del servicio". La concejala socialista Beatriz Fernández destaca que "no se trata de un problema de que la alcaldesa pueda actuar más o menos, sino de que no se está cumpliendo el contrato". Unidas Podemos y Vox se han expresado en términos similares.

