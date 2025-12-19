La asociación de Patología Dual, premio Codo con codo del Hospital de Ibiza

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha celebrado la décima edición de sus premios de decoración navideña, una cita ya consolidada que este año ha tenido un significado especial al coincidir con el décimo aniversario del nuevo Hospital Can Misses. El acto ha servido para reconocer no solo la creatividad de los equipos participantes, sino también el trabajo colaborativo, el compañerismo y la generosidad de los profesionales que, con sus propuestas, han contribuido a humanizar los espacios hospitalarios durante las fiestas.

Con ideas a raudales, mucho trabajo manual y un uso destacado de material reciclado, los servicios participantes han llenado de calidez y espíritu navideño los distintos rincones del área de salud, pensando especialmente en las personas hospitalizadas y sus familias.

Decoración navideña. / Asef

La compleja tarea de elegir las mejores propuestas ha recaído, un año más, en un jurado de excepción formado por las artistas Inés Martos Parra, Manuel Fresneda Cobos y Romanie, colaboradoras habituales en proyectos artísticos y de humanización del área de salud. En total, se han presentado nueve proyectos cargados de originalidad, simpatía y dedicación artesanal.

Radiodiagnóstico, Rehabilitación y Maternidad, entre los premiados

El primer premio ha sido para 'La dulce aventura radiológica', del servicio de Radiodiagnóstico. El jurado ha destacado la calidad y originalidad de una propuesta que combina detalles navideños elaborados con material hospitalario, guirnaldas de palomitas, galletas de jengibre y caramelos, además de un emotivo vídeo protagonizado por la visita de unos niños al servicio de rayos.

Decoración navideña. / Asef

El segundo puesto ha recaído en el servicio de Rehabilitación con 'El mejor regalo es repartir salud', una decoración cargada de humor e ironía que convierte el gimnasio en una peculiar administración de Lotería de Navidad, con el Calvo como paciente protagonista.

Decoración navideña. / Asef

El tercer premio ha sido compartido. Por un lado, Maternidad ha sido reconocida por la delicadeza de un gran “árbol de la vida” que da la bienvenida a la planta, decorado con huellas reales de los pies de bebés nacidos en diciembre de 2025.

Decoración de Navidad. / Asef

Por otro, la unidad de Mejora Continua y Seguridad del Paciente junto a Farmacia de Atención Primaria ha emocionado al jurado con una propuesta nostálgica que recrea la Navidad de los años 80 y 90 a través de una gran televisión Telefunken.

Decoración de Navidad. / Asef

Laboratorio, Mantenimiento, Limpieza, Hospitalización a Domicilio y Cirugía han completado la participación en este concurso, recibiendo también un desayuno para cada servicio como reconocimiento a su esfuerzo, cortesía de la sociedad concesionaria.

Premio Codo con Codo y reconocimiento a la seguridad

Durante el acto también se ha entregado el Premio Codo con Codo, que por sexto año consecutivo distingue a la entidad más colaboradora con la sanidad pública pitiusa. En esta edición, el galardón ha sido para la Asociación de Patología Dual de Ibiza y Formentera (Aspadif) recogido por su presidenta, Soledad Manzano, de manos del coordinador de la Unidad de Patología Dual, Álvaro Palma, y de la anterior ganadora, Mª Carmen García.

Como novedad, el Área de Salud ha concedido medallas al mérito a dos profesionales del personal de Seguridad del Hospital Can Misses por actuaciones especialmente destacadas. José Plà Soria fue reconocido por salvar la vida de una persona tras practicar con éxito una maniobra de Heimlich en la cafetería del hospital. Por su parte, José Carlos Granda Martínez fue premiado por desarmar con pericia y discreción a un usuario que ocultaba un cuchillo en el servicio de Urgencias, evitando una posible tragedia.

Medallas al mérito para Seguridad del Hospital Can Misses. / Asef

Una edición especial que ha vuelto a poner en valor la creatividad, la humanidad y la vocación de servicio de los profesionales sanitarios de Ibiza y Formentera.