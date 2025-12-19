Aprobadas las cuentas del Consell de Ibiza para 2026, que la oposición tilda de simples “deberes pendientes”

El pleno del Consell de Ibiza aprobó este viernes, con los votos en contra de toda la oposición, los presupuestos para 2026, que ascienden a casi 180 millones de euros. El responsable del departamento de Hacienda y Gestión Económica, Salvador Losa, considera que estas cuentas tienen “cuatro líneas maestras”. A saber: una docena de “nuevas obras”, la entrada en funcionamiento de la contrata de autobuses (aún a la espera de resolución del tribunal correspondiente), la solución al tratamiento de residuos con la puesta en marcha del plan piloto de su traslado hasta Mallorca (que se espera que se inicie en breve, en uno o dos meses) y “los presupuestos más sociales de la historia del Consell”.

No entusiasman, sin embargo, a la oposición. “No es un presupuesto de promesas cumplidas, sino de deberes pendientes. En un séptimo año de gobierno, es una pobre hoja de servicios”, señala al respecto el conseller de Unidas Podemos Óscar Rodríguez, cansado de que muchas de las inversiones previstas son “anuncios que repiten año tras año”. Incluso se lo toma ya a broma: “La memoria del presupuesto del año 2023 decía que sería definitivamente el año del transporte público, con la puesta en funcionamiento del nuevo contrato. La del 2024, que sería el año definitivo. El 2025, cambiaron un poco y dijeron que sería un año clave. Y la del 26, que será un antes y un después. Les animo a que vayan mirando el diccionario para ver qué dicen para el próximo año.”

Plantillas escasas

Entre sus preocupaciones, que no se aumenten las plantillas para ejercer las competencias “con la eficacia que merecen los ciudadanos de esta isla”. Por ejemplo, en servicios como el Hospital Residencia Cas Serres o el servicio de prevención de Incendios. Tampoco, señala, “hay perspectiva de que en este año se inicie el subparque de bomberos de la zona norte”.

Y la nueva concesión de transporte público “llegará tarde, demasiado tarde, porque cuando esté en funcionamiento ya estará desfasada"

Especialmente crítica fue la portavoz socialista, Elena López, quien señala que “el PP se ha limitado a inflar las subvenciones y a inflar Fecoef para evitar los controles de la Administración, así como a inflar el autobombo, la propaganda, y a abandonar completamente las necesidades de la isla”. En vivienda, “nada; han dejado a cero la partida que el año pasado solo tenía tres millones de euros”.

Y la nueva concesión de transporte público “llegará tarde, demasiado tarde, porque cuando esté en funcionamiento ya estará desfasada y no dará respuesta a las necesidades de movilidad que ahora mismo la isla necesita”. Recuerda, además, que, año tras año, se anuncia desde la institución un plan integral de mejora de paradas, que “en 2022 tenía una partida de 6,2 millones de euros y para el que este año sólo se asignan 5.000 euros, y para redactar proyectos”.

La consellera socialista insta al equipo de gobierno a “cuadrar las cuentas” basándose “en la realidad, no en posibilidades”

La reforma de la carretera de San Josep a Sant Antoni, “que era una prioridad, ha quedado dentro de un cajón”, se queja López, que también critica que todos los proyectos “vienen de la legislatura anterior o incluso de la anterior de la anterior”, como las inversiones de la Escuela Oficial de Idiomas y el parque motor de Sa Coma, “que proceden de la época progresista”, el pabellón de Raspallar, “que fue una petición del PSOE en el año 2019, o el Centro de Cultura Popular, que “también comenzó a idearse durante el mandato progresista”. “Todos -afirma López- son proyectos que ya deberían estar terminados y en marcha y lo único que tenemos son primeras piedras. Después hay proyectos de los que no sabemos nada a pesar de que hace años que se anuncian, como la segunda ITV fija o el subparque de Bomberos”.

Préstamo para cuadrar el presupuesto

La consellera socialista insta al equipo de gobierno a “cuadrar las cuentas” basándose “en la realidad, no en posibilidades”. Lo dice porque para cuadrarlas se incluye un préstamo de 17 millones. Según el responsable de Hacienda, en realidad se intentará, como ya se ha hecho este año, no recurrir a ese préstamo y cubrir esos pagos mediante los remanentes de tesorería. Si se emplea ese truco contable (simular que se va a pedir un préstamo) es “porque los remanentes no se pueden incluir en los presupuestos”, y estos había que cuadrarlos de alguna manera.