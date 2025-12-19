Adiós a los 'parkings' disuasorios desastrosos de Ibiza: 1,2 millones para adecentarlos

El Ayuntamiento de Ibiza ha abierto este viernes el proceso de licitación para las obras de acondicionamiento de varios aparcamientos disuasorios del municipio, un proyecto financiado a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) del Govern de les Illes Balears. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 8 de enero de 2026 a las 19 horas, y el presupuesto máximo del contrato asciende a 1.128.836,71 euros (IVA incluido).

Render del aparcamiento disuasorio Mare Nostrum / A.E.

El objetivo del contrato es ejecutar las obras necesarias para adecuar y mejorar solares actualmente deteriorados o sin uso, con el fin de ampliar y ordenar la oferta de estacionamiento en la ciudad y fomentar una movilidad más sostenible. Las actuaciones se estructuran en dos lotes: el Lote 1 incluye los aparcamientos de Mare Nostrum, calle d’en Bossa, calle Sa Punta, calle Font i Quer, ses Figueretes, avenida Sant Jordi, avenida 8 d’Agost, calle Es Raspallar, calle Sa Llavanera y el solar de la Asociación de Vecinos de San Pablo. El Lote 2 corresponde al aparcamiento de Cas Dominguets de Dalt.

“Con esta licitación, el Ayuntamiento de Ibiza continúa avanzando en la mejora de las infraestructuras urbanas, la ampliación de plazas de aparcamiento y la recuperación de espacios degradados, contribuyendo a una movilidad más ordenada y sostenible en el municipio”, ha señalado la concejala de Obras y Vías Públicas, Blanca Hernández, a través de un comunicado. El procedimiento de contratación se llevará a cabo según lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.