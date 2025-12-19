Alerta amarilla por lluvias intensas este sábado en Ibiza y Formentera

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla en Ibiza y Formentera para este sábado, 20 de diciembre, por riesgo de precipitaciones intensas. El aviso estará vigente desde la medianoche hasta las 14.59 horas, ante la previsión de una precipitación acumulada de hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora.

Según la previsión, la jornada comenzará con cielos muy nubosos o cubiertos y lluvias desde la madrugada. Entre la medianoche y las seis horas se esperan precipitaciones con una probabilidad del 55% y temperaturas en torno a los 12 grados. El episodio más inestable se concentrará durante la mañana, especialmente entre las 6 y las 12 horas, cuando la probabilidad de lluvia aumenta hasta el 70% y los termómetros se situarán alrededor de los 14 grados.

A partir del mediodía y hasta las 18 horas, aunque la probabilidad de precipitaciones descenderá al 45%, se mantendrá el riesgo de chubascos, con temperaturas cercanas a los 13 grados. Será en esta franja horaria cuando todavía podría notarse la inestabilidad asociada al aviso meteorológico.

El viento soplará de componente noroeste durante buena parte del día, con velocidades moderadas que oscilarán entre los 10 y los 20 kilómetros por hora, ganando intensidad a medida que avance la jornada. La víspera de la Navidad vendrá marcada por la inestabilidad meteorológica.