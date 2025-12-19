Aemareh recibe 3.600 euros en Ibiza y Formentera para su programa de apoyo a adolescentes con enfermedades raras

La asociación Aemareh (Asociación Española de Malformaciones Anorrectales y Enfermedad de Hirschsprung) ha reunido 3.600 euros en las Pitiüses para garantizar la continuidad de su programa de apoyo emocional a adolescentes con estas enfermedades raras.

La recaudación procede, por un lado, de una donación de 2.500 euros realizada por Flying Birds Foundation, fundación alemana representada por Ana Vide, y, por otro, de la venta de lotería solidaria de Navidad a través de las estaciones marítimas que gestiona Calima en los puertos de Ibiza y Formentera. Según explica la entidad, el respaldo llega por segundo año consecutivo y permite consolidar el proyecto con carácter anual.

La iniciativa fue impulsada en diciembre de 2025 por Ignacio Revilla, antiguo delegado de los puertos de Ibiza y La Savina y vocal de la asociación a nivel nacional. Revilla ha señalado que el programa se afianza gracias a la colaboración de las entidades implicadas y ha subrayado la importancia del apoyo emocional para adolescentes que, en muchos casos, conviven con su patología “entre el ostracismo y la vergüenza” por su singularidad.

La enfermedad de Hirschsprung y las malformaciones anorrectales son patologías poco frecuentes que, según Aemareh, afectan aproximadamente a 1 de cada 5.000 nacimientos. La asociación colabora además con entidades del ámbito de las enfermedades raras como la Feder (Federación Española de Enfermedades Raras) y con organizaciones internacionales como la Uniaci (Unión Internacional de Asociaciones Colorrectales de Infancia y Adolescencia).