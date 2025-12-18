El álbum
Voluntarios de la AECC visitan la Fira d’Art d’Eivissa en el Club Diario
Voluntarios de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y el presidente de la entidad en la isla, Enric Casanova, visitaron ayer la Fira d’Art d’Eivissa, en el Club Diario de Ibiza. La pintora Marga Juan les mostró la exposición y les explicó las características de las obras de los 17 artistas participantes, entre ellos ella misma.
- Una vecina de Ibiza hace autostop para poder ir a trabajar
- Fallece un motorista en una caída accidental
- Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa
- Denuncia el 'robo' en un bar de Ibiza: '¡Lo que nos cobraron por dos vermús y unas patatas!
- La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
- Fallece el motorista herido de gravedad en un accidente en Sant Josep
- Buscan al conductor de una furgoneta blanca, único testigo del accidente que sufrió una joven en Ibiza
- La discoteca más antigua de Ibiza quiere batir un récord con su gran fiesta solidaria: 'Nadie tiene excusa para no colaborar