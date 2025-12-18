Voluntarios de la AECC visitan la Fira d’Art d’Eivissa en el Club Diario

Voluntarios de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y el presidente de la entidad en la isla, Enric Casanova, visitaron ayer la Fira d’Art d’Eivissa, en el Club Diario de Ibiza. La pintora Marga Juan les mostró la exposición y les explicó las características de las obras de los 17 artistas participantes, entre ellos ella misma.