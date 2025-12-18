Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Normas urbanísticas Sant JosepMuere Antonio BonedCementerio Formentera tendrá espacios para entierros de otras religionesLas normas provisionales mantienen opción b para don pepe en Sant JosepEl kárate ibicenco noquea a sus riavales en tenerife
instagramlinkedin

El álbum

Voluntarios de la AECC visitan la Fira d’Art d’Eivissa en el Club Diario

Voluntarios de la AECC visitan la Fira d’Art d’Eivissa en el Club Diario | C. N.

Voluntarios de la AECC visitan la Fira d’Art d’Eivissa en el Club Diario | C. N.

Voluntarios de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y el presidente de la entidad en la isla, Enric Casanova, visitaron ayer la Fira d’Art d’Eivissa, en el Club Diario de Ibiza. La pintora Marga Juan les mostró la exposición y les explicó las características de las obras de los 17 artistas participantes, entre ellos ella misma.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents