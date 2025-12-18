Vivienda en Ibiza: rehabilitar el bloque desalojado de los Don Pepe cuesta 3,7 millones de euros

El bloque A de los Apartamentos Don Pepe, desalojado entre el verano de 2020 y diciembre de 2021, no presenta un estado de «ruina inminente» y puede acometerse en él una rehabilitación integral para que los vecinos regresen a sus hogares, según concluye el informe técnico elaborado por el arquitecto Iván Torres y el aparejador Joan Planells. Este nuevo documento, al que ha tenido acceso este diario, detalla el estado actual de toda la estructura y las correcciones que necesitan las diferentes partes del edificio que, actualmente, tendrían un coste de 3,7 millones de euros; es decir, supondría un gasto medio de 74.000 euros por cada uno de los 50 pisos existentes.

Se da la circunstancia de que Torres y Planells son los mismos técnicos que redactaron los informes externos sobre el estado de los Don Pepe, en noviembre de 2020 y diciembre de 2021. De hecho, su nuevo trabajo es una actualización del diagnóstico ya emitido en ambas ocasiones.

Según ha declarado a este diario el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, esos documentos previos de Torres y Planells también avalaban que el inmueble "no corría ningún riesgo de colapso". En cambio, recuerda que fue un dictamen de los servicios municipales el que utilizó el anterior equipo de gobierno para la declaración de ruina del edificio, que se «decidió por decreto».

Roig incide en que la intervención sobre el bloque A de esta urbanización debe priorizarse, ya que corre el peligro de que se acelere su degradación tras cuatro años deshabitado y, además, se encuentra al lado del mar. "Es muy urgente y, de hecho, los gastos de su rehabilitación se han incrementado en un millón de euros respecto al informe de 2021 que elaboraron los mismos técnicos [Torres y Planells]".

Protesta de los residentes en los apartamentos Don Pepe de Ibiza. / Vicent Marí / Vicent Mari

Tal y como recoge este nuevo informe externo, tras las inspecciones y catas llevadas a cabo, el edificio presenta "riesgo de desprendimientos locales, deterioro avanzado de recubrimientos, humedades persistentes y elementos punzantes con riesgo de caída". Sin embargo, el arquitecto y el aparejador dejan patente en sus conclusiones que el bloque "presenta degradación avanzada, coherente con el paso del tiempo en ambiente marino", pero que "sigue siendo estructuralmente recuperable, pese a su estado actual".

El informe también apunta que el apuntalamiento del edificio "ha cumplido su función provisional, aunque requiere revisión". "La visita de inspección confirma la naturaleza y evolución de la patología diagnosticada y respalda la viabilidad técnica de la rehabilitación integral con medios normales propuesta", concluyen Torres y Planells.

"Esto nos reafirma en lo que ya decíamos y en lo que siempre han defendido los vecinos: el edificio se puede rehabilitar", insiste Roig a este diario tras finalizar el pleno de Sant Josep.

Nuevo pleno extraordinario

Precisamente, el pleno de Sant Josep celebrado este jueves iba a someter a votación un punto, añadido por la vía de urgencia, para que el alcalde pudiera acordar una transacción jurídica con los vecinos de los Don Pepe, ya que aún están pendientes de resolución los litigios presentados por la comunidad de propietarios contra los desalojos y la declaración de ruina del edificio.

La intención del alcalde, respaldada plenamente por la concejal de Vox, Araceli Colomar, es acordar una renuncia a estos procesos judiciales que "impiden que las decisiones puedan ser más fluidas". El objetivo final es revertir la declaración de ruina del edificio y conceder la licencia de rehabilitación a los propietarios.

Sin embargo, todos los grupos de la oposición han insistido en que esta medida no se incluyera por la vía de urgencia en la sesión de este jueves para tener más tiempo para estudiar los documentos. Finalmente, los distintos grupos políticos de Sant Josep celebrarán este viernes una comisión informativa dedicada a evaluar los nuevos informes y posponen la votación final a un pleno extraordinario convocado para el lunes.

La portavoz del PSOE, Pilar Ribas; el concejal de Ara-Eivissa, Josep Antoni Prats; la de Unidas Podemos, Mónica Fernández, y la exconcejal de Vox, ahora no adscrita, Raquel Ripoll, han subrayado que recibieron la nueva documentación relativa a los Apartamentos Don Pepe en la tarde del miércoles, cuando estaban preparando el pleno de aprobación de los presupuestos municipales, y a través de WhatsApp. De esta manera, no les había dado tiempo a analizar los informes a fondo y con asesoramiento técnico: "Queremos saber qué votamos".

Cabe tener en cuenta que, además del trabajo de Iván Torres y Joan Planells, con un centenar de páginas de análisis técnico, la documentación que acompañaba a esta votación incluye un informe jurídico, a cargo de los bufetes Riutord Abogados y Roca Junyent, sobre la licencia de construcción de los Don Pepe.

Los dos edificios de apartamentos de es Codolar se construyeron en 1964, pero en los archivos municipales solo se ha encontrado la licencia de uno de ellos, el bloque B. Esta circunstancia agravó el drama de los vecinos de los Don Pepe desalojados del bloque A, ya que se encontraron con que sus pisos, por los que pagan impuestos e hipotecas, se consideraban fuera de regulación y no podían recibir permiso para rehabilitarlos.