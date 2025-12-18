Una casa payesa de 10.600 euros a la semana: así es Can Ki, una villa tradicional para alquilar esta Navidad en Ibiza

La inmobiliaria Best promociona en su catálogo de alquiler vacacional una villa de estética rústica y espíritu creativo: Can Ki, una “auténtica casa de campo ibicenca” que, según el anuncio, está meticulosamente mantenida, pero actualizada con comodidades modernas.

El precio del alquiler de esta propiedad se sitúa en 10.600 euros por semana. Can Ki cuenta con cuatro dormitorios y cuatro baños y se ubica en una parcela de 9.000 metros cuadrados, un tamaño que, de acuerdo con la descripción, "favorece la sensación de privacidad y el contacto con el paisaje".

Uno de los rasgos más llamativos de la finca es su personalidad estética. La propiedad pertenece a un dueño que ha apostado por reutilizar objetos antiguos para darles una nueva vida y convertirlos en parte del diseño de la vivienda. El resultado, apunta la inmobiliaria, es un conjunto “creativo y divertido”, con una mezcla de estilos seleccionada para reforzar la comodidad de los huéspedes.

Naturaleza, montaña y espacios exteriores

La vivienda se encuentra rodeada de zonas verdes y vistas a las montañas, "en un marco pensado para desconectar". Además, en el exterior dispone de una piscina de 45 metros cuadrados y, según la información facilitada, una zona de playa de arena aislada dentro del espacio de la propiedad.

Exteriores de la vivienda / Best

La distribución gira en torno a la casa principal, donde se encuentran tres de los dormitorios y tres baños, además de una amplia sala de estar con chimenea, un espacio de comedor/estudio, y varias zonas para disfrutar del exterior, como patio y terraza. El conjunto se completa con el cuarto dormitorio y baño en una pequeña casita separada.

La inmobiliaria define Can Ki como un “hogar lejos del hogar” y la presenta como una opción para quienes buscan una estancia que combine esencia tradicional ibicenca, amplitud de parcela y un interiorismo con carácter propio.