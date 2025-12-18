Vila saca adelante el presupuesto para 2026 con los votos en contra de PSOE y Vox

El Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado el presupuesto de 2026, que asciende a 98.914.858 euros y aumenta un 8,28% respecto al de este año. PSOE y Vox votaron en contra en el pleno de este jueves, en el que se ausentó Unidas Podemos.

El presupuesto del próximo año prevé actuaciones en materia de infraestructuras, vivienda y la mejora de las condiciones de los trabajadores municipales. El gasto de personal, de hecho, ascenderá a 32.529.606 euros el año que viene. Según explicó la primera teniente de alcalde, Gema Marí, la subida de las retribuciones de los funcionarios para 2026 es de un 1,5%, "no obstante, el importe consignado está calculado sobre las retribuciones de 2025 sin el incremento del 2,5% aprobado por el Gobierno central el día 3 de diciembre".

Marí explicó que esto se debe a que "los presupuestos ya estaban cerrados" para entonces y criticó la gestión del gobierno al aprobar "unas cuantías tan importantes y de tanto peso en un presupuesto" en estas fechas. Por otro lado, recordó que el presupuesto actual destinará 1,14 millones al aumento de la plantilla de Policía Local, con 19 efectivos nuevos, respondiendo a la "inquietud" ciudadana por la seguridad.

Proyectos estratégicos para el futuro

En vivienda, Marí mencionó la redacción de "proyectos estratégicos para futuros ejercicios", como el de coliving para jóvenes en Sa Campanera, situado en la calle Major de Dalt Vila, o el previsto en el solar UA23 de sa Penya. En este área también se prevé rehabilitar casas, mientras que en la avenida Isidor Macabich se espera construir una promoción destinada a jóvenes a partir del programa 'Eivissa habita'. En febrero del año que viene también está prevista la finalización de las obras en la plaza de sa Drassaneta, para las que se contempla una partida de 326.000 euros.

En este sentido, el pleno también aprobó, con los votos a favor de todos los presentes, la cesión de dos terrenos municipales al Instituto Balear de Vivienda (Ibavi). Se trata de los situados en la calle de Sant Francesc de Ses Salines, 15, y la calle Canarias, 16, en la que se proyectan más de 200 viviendas que se incluirán en la iniciativa 'Construir per llogar', de la conselleria de Vivienda del Govern.

Continuando con el presupuesto, Marí destacó las inversiones en vías públicas, como la remodelación de la calle Vargas Ponce o Lluís Sert, o las inversiones Pacte de l'Aigua, destinadas a mejorar las redes de suministro de sa Colomina, Figueretes y Fray Luís de León. La primera teniente detalló estas cuestiones en diferentes intervenciones, mientras la oposición explicó el motivo de su voto en contra.

Desligarse de "decisiones globalistas"

Andrés Delgado, de Vox, indicó que "hay partidas y enfoques concretos" por los que la agrupación no está de acuerdo o que considera mejorables. "Sería hora de comenzar a desligarse de algunas decisiones globalistas o con tintes de enfoque soportados no solo por la izquierda española, sino también por las influencias globales que tienen afectación a nuestra sociedad actual", apuntó.

En cambio, Clara Rosselló, del PSOE, denunció que los presupuestos no "ponen el foco en los principales problemas de la ciudad: la limpieza, la vivienda y la seguridad en situaciones extremas". La concejala criticó que tanto en la partida de la limpieza como la de la vivienda "hay un millón menos" mientras los gastos suben siete millones de euros. El PSOE insistió en que, en materia de limpieza, se está creando una ciudad "con barrios de primera y de segunda". Marí señaló que la rebaja realizada en esta partida se debe a que en 2025 se presupuestó el máximo de ampliación del contrato con Valoriza y, de este, un punto no se puso en marcha y el otro se llevará a cabo en mayo del año que viene.