Estos son los gastos desglosados de una familia en Ibiza

CCOO destaca en qué se les va el presupuesto a los hogares pitiusos

Cajero automático.

Cajero automático. / Freepik

Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

Ibiza

Una familia necesita unos ingresos de 84.000 euros anuales para tener "una vida digna" en Ibiza o Formentera, según los cálculos realizados por Comisiones Obreras (CCOO). Estos datos han sido hechos públicos este jueves por la secretaria de Modelo Económico, Ocupación y Transiciciones del sindicato en Baleares, Maria Àngels Aguiló.

La vivienda se come gran parte del presupuesto: en Ibiza ha pasado de 20.779 a 27.392 euros, mientras que Formentera ha ascendido de 21.152 a 25.370 euros.

En este sentido, los trabajadores que viven en régimen de alquiler en Baleares ya destinan, de media, el 63% de su salario bruto a la vivienda, la cifra más alta de España, situación que se agrava en Ibiza y Formentera por los disparados precios del mercado. El estudio diferencia ocho apartados de gastos y más de la mitad se lo lleva exclusivamente el alquiler o la hipoteca.

Noticias relacionadas y más

Otros gastos

Los siguientes son transporte (4.030 euros en Ibiza y 5.260 en Formentera), gastos extraordinarios (3.719 euros en ambas islas), alimentación y bebidas no alcohólicas (3.204 euros en Ibiza y 3.724 en Formentera), ocio, cultura y comunicación (1.688 euros en ambas islas), ropa y calzado (1.065 euros en ambas islas), salud, higiene y cuidado personal (646 euros en ambas islas) y educación (197 euros en ambas islas).

